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В Дагестане машина с четырьмя пассажирами упала в пропасть
В Дагестане машина с четырьмя пассажирами упала в пропасть
Автомобиль упал в пропасть в Акушинском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:34
2021-03-26T17:37
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дербент
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Автомобиль упал в пропасть в Акушинском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД по региону."Сегодня примерно в 9:00 в Акушинском районе на 5-м километре автодороги "Цугни – Кассагумахи – Карбачимахи" 63-летний житель Дербента, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало в обрыв высотой 60 метров", – говорится в сообщении.По информации ведомства, водитель и находившиеся в машине трое жителей Дербента 59, 73 и 79 лет погибли на месте.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, уточнили в МВД.
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республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дербент, происшествия

В Дагестане машина с четырьмя пассажирами упала в пропасть

17:34 26.03.2021 (обновлено: 17:37 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Автомобиль упал в пропасть в Акушинском районе Дагестана, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба МВД по региону.
"Сегодня примерно в 9:00 в Акушинском районе на 5-м километре автодороги "Цугни – Кассагумахи – Карбачимахи" 63-летний житель Дербента, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало в обрыв высотой 60 метров", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, водитель и находившиеся в машине трое жителей Дербента 59, 73 и 79 лет погибли на месте.
По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, уточнили в МВД.
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Республика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДербентПроисшествия
 
 
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