https://ria.ru/20210326/perekrytiya-1602967124.html

Случаи перекрытия Суэцкого канала в результате ЧП или военных действий

Случаи перекрытия Суэцкого канала в результате ЧП или военных действий

Суэцкий канал – судоходный бесшлюзовой морской канал на северо-востоке Египта, соединяющий Средиземное и Красное моря. Зона Суэцкого канала считается условной... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:27

2021-03-26T13:27

2021-03-26T13:28

суэцкий канал

справки

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Суэцкий канал – судоходный бесшлюзовой морской канал на северо-востоке Египта, соединяющий Средиземное и Красное моря. Зона Суэцкого канала считается условной географической границей между Азией и Африкой. Суэцкий канал – кратчайший и важнейший водный путь между портами Атлантического и Индийского океанов.Канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года. Канал дважды был полностью закрыт для судоходства.26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, который в годы обеих мировых войн фактически контролировала Великобритания. Это привело к вторжению британских, французских и израильских войск и началу Суэцкого кризиса (1956-1957). Канал был частично разрушен, египтяне заблокировали его, затопив 47 кораблей. Движение судов по каналу возобновилось 24 апреля 1957 года, после завершения работ по его очисткеСамой продолжительной остановкой движения по каналу был период арабо-израильских войн. Тогда движение было блокировано с 1967 по 1975 год. После окончания боев канал был разминирован силами ВМС США (в тралении подходов к каналу, в Суэцком заливе, участвовали также корабли ВМФ СССР) и открыт для использования 5 июня 1975 года.Движение по Суэцкому каналу периодически останавливалось из-за аварий:23 марта 2021 года на 151-м километре Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав движение по водной артерии. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из Китая в нидерландский Роттердам. В результате инцидента несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале. В операции по спасению контейнеровоза задействовано порядка восьми буксиров. Разблокировка канала может занять несколько недель.26 ноября 2020 года контейнеровоз Al Muraykh под флагом Мальты, принадлежащий Hapag-Lloyd, сел на мель в Суэцком канале и застопорил движение судов. Корабль шел в южном направлении, когда потерял ход и сел на мель. Девять судов, которые шли за контейнеровозом, вынуждены были приостановить движение. Также было приостановлено движение судов, идущих на север. Операция по снятию Al Muraykh с мели длилась пять часов.18 октября 2017 года японский контейнеровоз OOCL из-за механических проблем сел на мель в Суэцком канале. Через несколько часов он был отбуксирован. 15 февраля 2011 года утром в южной части Суэцком канала грузовое судно село на мель из-за поломки двигателя и плохих погодных условий. В результате инцидента движение по каналу было перекрыто на четыре часа. После того, как судно было снято с мели и отбуксировано, судоходство по Суэцкому каналу было восстановлено.28 марта 2010 года в восточный берег Суэцкого канала врезалось судно водоизмещением 54 тысячи тонн под либерийским флагом, блокировав движение в один конец. Утечки нефти не произошло. Направление движения судов было изменено.13 сентября 2006 года в Суэцком канале вблизи города Исмаилия затонуло египетское судно-земснаряд, которое участвовало в работах по расчистке и углублению дна. Некоторые из членов команды получили ранения, два человека погибли. Инцидент привел к закрытию канала на время спасательной операции.8 февраля 2006 года в Суэцком канале затонул панамский танкер "Окил Конгдо" водоизмещением 93 тысячи тонн. По сообщению дирекции канала, судно затонуло в фарватере канала, перекрыв движение каравана на север в Средиземное море. Следовавшие за танкером семь судов остановились и были направлены на места якорной стоянки. Причиной кораблекрушения стали сложные погодные условия, в частности, сильная песчаная буря.10 апреля 2005 года затонувшее мальтийское судно полностью перекрыло движение по Суэцкому каналу. Сухогруз "Аль-Халида" шел в караване из 14 судов, следовавших из Красного моря в Средиземное. В самом узком месте канала – около города Исмаилии – у него внезапно отказала система электропитания. Капитан судна пытался сманеврировать, чтобы избежать столкновения, при этом сухогруз врезался в берег. Судно получило пробоину и затонуло, перекрыв форватер.7 ноября 2004 года в Суэцком канале танкер Tropic Brilliance, контролируемый дочерней компанией ОАО "Совкомфлот", сел на мель при маневрировании. Танкер имел на борту 142,5 тысячи тонн сырой нефти. В результате движение по каналу было перекрыто, что привело к скоплению более 100 судов. 9 ноября в 9.00 по местному времени танкер был снят с мели. Никто из членов экипажа не пострадал, грузовые танки судна не повреждены и угрозы окружающей среде не было. В этот же день в 21.20 по местному времени Суэцкий канал открылся для движения судов.16 ноября 2001 года в Суэцком канале сели на мель три корабля, перекрыв судоходство обоих направлениях. Панамский сухогруз Mirellia водоизмещением 27 тысяч тонн сел на мель на севере канала у города Порт-Саида. Mirellia следовал по каналу в караване из 20 судов, следовавших из Красного моря в Средиземное. Почти сразу же сели на мель малайзийское судно Bunja Melatis и панамский сухогруз Stoltdevon. Спустя несколько часов движение по каналу было возобновлено. 29 сентября 1990 года американский контейнеровоз Robert Lee сел на мель в Суэцком канале. Судно было отбуксировано только с третьей попытки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

суэцкий канал

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, справки