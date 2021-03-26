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https://ria.ru/20210326/myasnikov-1602918596.html
Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам
Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам
Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам, боящимся делать прививку от коронавируса, подумать о возможных последствиях заражения COVID-19. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:09
2021-03-26T11:05
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам, боящимся делать прививку от коронавируса, подумать о возможных последствиях заражения COVID-19.По его словам, для людей старше 60 лет вакцинация особенно важна, поскольку таким образом они "спасают себе жизнь".Мясников отметил, что люди с хроническими заболеваниями заблуждаются, думая, что прививка им противопоказана.По мнению врача, повсеместная вакцинация доказывает, что изначально специалисты были правы — никаких побочных явлений от прививки нет. Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210326/voyna-1602911590.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, общество

Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам

09:09 26.03.2021 (обновлено: 11:05 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам, боящимся делать прививку от коронавируса, подумать о возможных последствиях заражения COVID-19.

"А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться", — сказал медик в интервью "Московскому комсомольцу".

По его словам, для людей старше 60 лет вакцинация особенно важна, поскольку таким образом они "спасают себе жизнь".
Мясников отметил, что люди с хроническими заболеваниями заблуждаются, думая, что прививка им противопоказана.

"Поймите простую истину: как раз наличие хронических заболеваний является строгим показанием к вакцинации <…> Здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть", — объяснил он.

По мнению врача, повсеместная вакцинация доказывает, что изначально специалисты были правы — никаких побочных явлений от прививки нет.
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Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Российская академия наукОбщество
 
 
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