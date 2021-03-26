https://ria.ru/20210326/myasnikov-1602918596.html

Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам

Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам, боящимся делать прививку от коронавируса, подумать о возможных последствиях заражения COVID-19. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:09

2021-03-26T09:09

2021-03-26T11:05

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам, боящимся делать прививку от коронавируса, подумать о возможных последствиях заражения COVID-19.По его словам, для людей старше 60 лет вакцинация особенно важна, поскольку таким образом они "спасают себе жизнь".Мясников отметил, что люди с хроническими заболеваниями заблуждаются, думая, что прививка им противопоказана.По мнению врача, повсеместная вакцинация доказывает, что изначально специалисты были правы — никаких побочных явлений от прививки нет. Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210326/voyna-1602911590.html

https://ria.ru/20210319/myasnikov-1602050040.html

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2021

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, общество