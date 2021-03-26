Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам
09:09 26.03.2021 (обновлено: 11:05 26.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам, боящимся делать прививку от коронавируса, подумать о возможных последствиях заражения COVID-19.
"А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться", — сказал медик в интервью "Московскому комсомольцу".
По его словам, для людей старше 60 лет вакцинация особенно важна, поскольку таким образом они "спасают себе жизнь".
Мясников отметил, что люди с хроническими заболеваниями заблуждаются, думая, что прививка им противопоказана.
"Поймите простую истину: как раз наличие хронических заболеваний является строгим показанием к вакцинации <…> Здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть", — объяснил он.
По мнению врача, повсеместная вакцинация доказывает, что изначально специалисты были правы — никаких побочных явлений от прививки нет.
Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.