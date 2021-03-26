https://ria.ru/20210326/kostyum-1602966996.html

Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы как у Путина

Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы как у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:27

2021-03-26T13:27

2021-03-26T13:27

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок.Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала РИА Новости директор санкт-петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей.На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это "позитивно"."Пример президента - он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка - я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210324/kostyum-1602677153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество