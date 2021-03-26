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Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы как у Путина
Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы как у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:27
2021-03-26T13:27
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок.Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала РИА Новости директор санкт-петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей.На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это "позитивно"."Пример президента - он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка - я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента", - добавил представитель Кремля.
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы как у Путина

13:27 26.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок.
Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала РИА Новости директор санкт-петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей.
"Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать - там очень холодно", - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли эта модель дубленки была разработана небольшим ателье из Санкт-Петербурга.
На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это "позитивно".
"Пример президента - он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка - я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента", - добавил представитель Кремля.
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