https://ria.ru/20210326/chernosliv-1603022545.html

Чернослив — польза и вред сухофрукта для организма человека

Чернослив — польза и вред сухофрукта для организма человека

Чернослив — сухофрукт из сливы с уникальным составом. В чем польза и вред чернослива для здоровья женщин и мужчин, крепит он или слабит, сколько его нужно есть... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:00

2021-03-26T18:00

2021-03-26T18:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Чернослив — сухофрукт из сливы с уникальным составом. В чем польза и вред чернослива для здоровья женщин и мужчин, крепит он или слабит, сколько его нужно есть в день, а также как правильно выбрать и сколько хранить чернослив — в материале РИА Новости.Состав и калорийностьЧернослив — это высушенный плод домашней сливы темных сортов. В его состав входит бета-каротин, большое количество витаминов (Е, РР, С, группы В), микро- и макроэлементов (железо, калий, кальций, натрий, магний, фосфор, кобальт, йод, цинк, фтор, марганец, медь) и других полезных веществ (клетчатка, пектины, органические кислоты, крахмал).КБЖУ на 100 грамм продукта:Полезные свойства черносливаТакже антиоксиданты поддерживают прочность костных тканей и предупреждают появление болезней эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Американские исследователи установили способность сухофрукта существенно снижать уровень "плохого" холестерина, улучшая все показатели липидного профиля.Для кишечника— Чернослив — ценный источник пищевых волокон, особенно нерастворимых. Клетчатка играет важную роль в регуляции деятельности ЖКТ, позволяет снизить риск развития желудочно-кишечных заболеваний, — рассказала диетолог.Согласно исследованиям, клетчатка улучшает сократительную активность гладкой мускулатуры стенки кишки, обеспечивая своевременную эвакуацию каловых масс.Слабит или крепит?Чернослив богат сорбитолом, который является одним из самых распространенных лекарственных средств для терапии и профилактики запоров.— Исследования гласят, что употребление всего 50 грамм чернослива в день на протяжении 3 недель позволяет увеличить частоту стула и нормализовать его консистенцию, — отметила врач.Вред и противопоказанияНесмотря на всю пользу чернослива, его употребление имеет ряд противопоказаний. Основные — это аллергические реакции и индивидуальная непереносимость.Также не рекомендуется есть сухофрукт при диспепсических расстройствах. Нерациональный прием продукта может нарушить нормальную работу кишечника, активизировать процессы газообразования, привести к вздутию, болям в нижних отделах живота, тошноте и диарее.Стоит быть осторожнее с черносливом и при ожирении. Чрезмерное употребление чревато формированием избыточных жировых отложений.Польза и вред чернослива для организма женщины— Очень важно употреблять сухофрукт женщинам во время менопаузы, когда резкое падение эстрогена провоцирует развитие остеопороза, — отметила врач.Ученые установили, что употребление 50 грамм (или 5-6 плодов) чернослива в день позволяет предотвратить появление остеопороза у женщин после менопаузы.При беременностиЧернослив разрешено и рекомендовано употреблять во время беременности.При этом важно есть продукт в умеренных количествах во избежание переедания, которое может негативно сказаться на организме.Польза и вред чернослива для здоровья мужчинУпотребление чернослива полезно мужчинам для снижения риска развития патологий, которые могут снизить половое влечение. — При приеме сухофрукта у мужчин наблюдается повышение выносливости и сексуальной активности, а также уменьшение вероятности преждевременного семяизвержения, — отметила специалист.Польза и вред видовСвежий черносливСвежий чернослив — мягкий, упругий, невысушенный до конца фрукт. Такие в продаже встречаются чаще всего: при сушке продукт теряет массу, поэтому продавцам невыгодно реализовывать его в полностью сухом виде.Сушеный черносливГлавное в употреблении чернослива — не перебарщивать с дозой, чтобы не вызвать негативных реакций со стороны организма.Чернослив с косточкой и без косточкиВ черносливе с косточкой сохраняется больше витаминов и микроэлементов. Он гораздо ароматнее того, что без ядра.Вяленый черносливВяленая слива отличается от высушенной технологией приготовления. Ее бланшируют в кипятке и маринуют в сладком составе, потому такой продукт менее полезен. В продаже вяленый чернослив чаще всего бывает без косточек.— Если переесть вяленых слив, то можно получить приступ кишечной колики и сильную диарею. Отказаться от этого продукта придется лицам с диабетом, — отметила диетолог.Компот из черносливаКомпот из чернослива — это простой в приготовлении и вкусный напиток, который прекрасно утоляет жажду и обладает массой полезных для здоровья свойств. Он богат антиоксидантами и витаминами, напрямую или косвенно влияющими на работу иммунной системы.Компоты с сахаром противопоказаны людям с диабетом. Также с напитком стоит быть аккуратнее в периоды обострения хронических патологий пищеварительной системы.Чернослив с молокомБлагодаря тому, что сухофрукт содержит много пищевых волокон и выводит жидкость из организма, его иногда включают в рацион при избыточном весе и ожирении. В таких случаях специалисты назначают разгрузочные дни на черносливе с молоком.— Несколько сушеных ягод заливают кипящим молоком и настаивают в течение часа, а после запекают в слабо разогретой духовке до появления прижаренной корочки, — поделилась медик.Чернослив при похуденииЧернослив богат пищевыми волокнами, которые, после попадания в желудок, увеличиваются в объеме. В результате наблюдается растяжение желудка и, посредством рефлекторных и нейрогуморальных механизмов, угнетение центров голода в головном мозге, что снижает тягу к еде на несколько часов.Применение в медицинеСвойства чернослива нашли свое применение в косметологии. Продукт входит в состав различных средств для улучшения внешнего вида и состояния кожи и волос. Его используют для их омоложения и питания.При сахарном диабетеЧернослив, несмотря на обилие углеводов в составе, не вызывает значительных колебаний уровня глюкозы в крови после употребления.— Продукт снижает активность синтеза глюкозы клетками печени, что также важно в регуляции уровня глюкозы. Кроме того, доказано, что чернослив блокирует хроническое воспаление, что снижает риск развития сахарного диабета II типа, — отметила врач.Однако перед применением чернослива при наличии заболевания лучше посоветоваться с лечащим врачом.Чернослив в кулинарииЧернослив хорошо дополняет блюда из мяса говядины, свинины и птицы. Его используют в приготовлении выпечки и десертов, добавляют в различные отвары, чаи, коктейли. Также сухофрукт входит в состав витаминных смесей для иммунитета.Рецепты приготовленияЯблоки с черносливомИнгредиенты:Приготовление:Чернослив нарезать маленькими кусочками. С яблок срезать верхушки — "крышечки", удалить семена и часть мякоти. Начинить получившиеся "горшочки" черносливом и залить в каждый по ложке меда.Накрыть фрукты срезанными верхушками, поставить в форму для запекания и поместить ее в разогретую до 180°С духовку на 25 минут. По прошествии этого времени нужно оставить яблоки еще потомиться на 15-20 минут в выключенной печи.Куриный рулет с черносливомИнгредиенты:Приготовление:Из куриной грудки удалить косточку. Мясо разделить на два равных куска и отбить. Чернослив запарить кипятком на 10-15 минут, а после мелко его нарезать.Каждый кусок куриной грудки посолить, приправить специями, выложить на него чернослив и свернуть в рулетик. Затем нужно каждый завернуть в фольгу, положить на противень и отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на 1 час.Как правильно выбратьКачественный чернослив имеет черный окрас со слегка синеватым оттенком. Поверхность должна быть матовая. Консистенция — упругая, но не жесткая Вкус — сладкий, с легкой кислинкой, но без горечи. При выборе лучше всего отдавать предпочтение черносливу с косточкой.Как и сколько хранитьЧернослив можно хранить при комнатной температуре — в сухом месте без попадания прямых солнечных лучей. Также продукт допустимо держать в холодильнике.Сколько можно хранить чернослив, зависит от его просушки. Чем более сухой фрукт, тем дольше он останется пригодным для употребления. Более влажные плоды следует съесть в первую очередь. Если срок годности продукта неизвестен, хранить чернослив дольше полугода не следует.ВопросыКак чернослив влияет на организм?— Чернослив содержит большое количество полезных элементов, которые благотворно влияют на организм человека. При правильном употреблении, этот продукт является отличным средством для профилактики множества болезней, — подчеркнула Ирина Картункова.Что лучше — курага или чернослив?— Оба сухофрукта — активные помощники организма в борьбе с недугами. Который из них полезнее для здоровья, однозначно ответить нельзя, так как каждый обладает своими уникальными свойствами. Главная польза кураги — благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему человека. Чернослива — снижение риска развития желудочно-кишечных заболеваний, — отметила специалист.Сколько можно есть чернослива каждый день?— Рекомендуется съедать не более 12 штучек в день — 100-150 грамм. Лучше не есть всю порцию сразу, а разделить ее на несколько приемов утром и днем. Употребление на ночь перед сном может спровоцировать появление проблем с засыпанием ввиду перегрузки ЖКТ, — отметила диетолог.Почему слива действует как слабительное?— Она богата сорбитолом. Именно благодаря этому веществу употребление продукта считается одним из самых распространенных способов терапии и профилактики запоров, — подчеркнула медик.Можно ли чернослив при грудном вскармливании?— Чернослив может быть полезен при грудном вскармливании для пищеварения мамы и малыша. Однако лучше по этому вопросу проконсультироваться с врачом, так как все индивидуально, — сообщила Ирина Картункова.

https://rsport.ria.ru/20210204/kishechnik-1596076887.html

https://rsport.ria.ru/20210202/sukhofrukty-1595701511.html

https://ria.ru/20201130/kuraga-1587050247.html

https://ria.ru/20191015/1559821860.html

https://ria.ru/20120114/538392947.html

https://ria.ru/20210225/izyum-1598892738.html

https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), фрукты, здоровье - общество, ягоды, питание, продукты