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Депутат предложил лишить порноактрису "сахалинского гражданства"
Депутат предложил лишить порноактрису "сахалинского гражданства"
Сахалинский депутат-справедливорос предложил лишить "сахалинского гражданства" актрису фильмов для взрослых после того, как женщина, живущая на Бали, поделилась РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:47
2021-03-26T17:47
бали (остров)
справедливая россия
южно-сахалинск
оха
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Сахалинский депутат-справедливорос предложил лишить "сахалинского гражданства" актрису фильмов для взрослых после того, как женщина, живущая на Бали, поделилась воспоминаниями о своём детстве, которое провела на острове.Родившаяся на Сахалине Катя Кловер написала, что жила до семи лет в самом северном городе острова - Охе, а после переехала с родителями в Южно-Сахалинск. Женщина рассказала, что любила ходить с родителями на природу и с удовольствием занималась рыбалкой."Я раньше не писал гневных постов, но сейчас сдержаться не могу. На днях, одна "сахалинская знаменитость" мирового уровня похвасталась своим островным происхождением на свою многомиллионную аудиторию в социальных сетях. Эту новость подхватили многие СМИ", - написал депутат Александр Анистратов в своём Instagram.По его мнению, такую карьеру никак не назовешь удачной для молодой женщины. Нельзя, чтобы такие "примеры успеха" подавали подрастающим сахалинцам, считает он."За пропаганду подобного образа жизни, а тут история именно о нем, стоит наказывать. Я предлагаю вообще "звезду" эту пресловутую "лишить сахалинского гражданства", - сообщает справедливорос.Анистратов был избран депутатом городской думы Южно-Сахалинска шестого созыва от партии "Справедливая Россия" в сентябре 2019 года. Является заместителем председателя постоянного комитета думы по городскому хозяйству. Владеет типографией в Южно-Сахалинске.
https://ria.ru/20210223/tramp-1598624645.html
https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html
бали (остров)
южно-сахалинск
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бали (остров), справедливая россия, южно-сахалинск, оха, общество

Депутат предложил лишить порноактрису "сахалинского гражданства"

17:47 26.03.2021
 
© Фото : сайт городской думы Южно-СахалинскаДепутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов
Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : сайт городской думы Южно-Сахалинска
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Сахалинский депутат-справедливорос предложил лишить "сахалинского гражданства" актрису фильмов для взрослых после того, как женщина, живущая на Бали, поделилась воспоминаниями о своём детстве, которое провела на острове.
Родившаяся на Сахалине Катя Кловер написала, что жила до семи лет в самом северном городе острова - Охе, а после переехала с родителями в Южно-Сахалинск. Женщина рассказала, что любила ходить с родителями на природу и с удовольствием занималась рыбалкой.
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"Я раньше не писал гневных постов, но сейчас сдержаться не могу. На днях, одна "сахалинская знаменитость" мирового уровня похвасталась своим островным происхождением на свою многомиллионную аудиторию в социальных сетях. Эту новость подхватили многие СМИ", - написал депутат Александр Анистратов в своём Instagram.
По его мнению, такую карьеру никак не назовешь удачной для молодой женщины. Нельзя, чтобы такие "примеры успеха" подавали подрастающим сахалинцам, считает он.
"За пропаганду подобного образа жизни, а тут история именно о нем, стоит наказывать. Я предлагаю вообще "звезду" эту пресловутую "лишить сахалинского гражданства", - сообщает справедливорос.
Анистратов был избран депутатом городской думы Южно-Сахалинска шестого созыва от партии "Справедливая Россия" в сентябре 2019 года. Является заместителем председателя постоянного комитета думы по городскому хозяйству. Владеет типографией в Южно-Сахалинске.
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Бали (остров)Справедливая РоссияЮжно-СахалинскОхаОбщество
 
 
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