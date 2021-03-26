Депутат предложил лишить порноактрису "сахалинского гражданства"
© Фото : сайт городской думы Южно-СахалинскаДепутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Сахалинский депутат-справедливорос предложил лишить "сахалинского гражданства" актрису фильмов для взрослых после того, как женщина, живущая на Бали, поделилась воспоминаниями о своём детстве, которое провела на острове.
Родившаяся на Сахалине Катя Кловер написала, что жила до семи лет в самом северном городе острова - Охе, а после переехала с родителями в Южно-Сахалинск. Женщина рассказала, что любила ходить с родителями на природу и с удовольствием занималась рыбалкой.
"Я раньше не писал гневных постов, но сейчас сдержаться не могу. На днях, одна "сахалинская знаменитость" мирового уровня похвасталась своим островным происхождением на свою многомиллионную аудиторию в социальных сетях. Эту новость подхватили многие СМИ", - написал депутат Александр Анистратов в своём Instagram.
По его мнению, такую карьеру никак не назовешь удачной для молодой женщины. Нельзя, чтобы такие "примеры успеха" подавали подрастающим сахалинцам, считает он.
"За пропаганду подобного образа жизни, а тут история именно о нем, стоит наказывать. Я предлагаю вообще "звезду" эту пресловутую "лишить сахалинского гражданства", - сообщает справедливорос.
Анистратов был избран депутатом городской думы Южно-Сахалинска шестого созыва от партии "Справедливая Россия" в сентябре 2019 года. Является заместителем председателя постоянного комитета думы по городскому хозяйству. Владеет типографией в Южно-Сахалинске.