https://ria.ru/20210326/aktrisa-1603023723.html

Депутат предложил лишить порноактрису "сахалинского гражданства"

Депутат предложил лишить порноактрису "сахалинского гражданства"

Сахалинский депутат-справедливорос предложил лишить "сахалинского гражданства" актрису фильмов для взрослых после того, как женщина, живущая на Бали, поделилась РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:47

2021-03-26T17:47

2021-03-26T17:47

бали (остров)

справедливая россия

южно-сахалинск

оха

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Сахалинский депутат-справедливорос предложил лишить "сахалинского гражданства" актрису фильмов для взрослых после того, как женщина, живущая на Бали, поделилась воспоминаниями о своём детстве, которое провела на острове.Родившаяся на Сахалине Катя Кловер написала, что жила до семи лет в самом северном городе острова - Охе, а после переехала с родителями в Южно-Сахалинск. Женщина рассказала, что любила ходить с родителями на природу и с удовольствием занималась рыбалкой."Я раньше не писал гневных постов, но сейчас сдержаться не могу. На днях, одна "сахалинская знаменитость" мирового уровня похвасталась своим островным происхождением на свою многомиллионную аудиторию в социальных сетях. Эту новость подхватили многие СМИ", - написал депутат Александр Анистратов в своём Instagram.По его мнению, такую карьеру никак не назовешь удачной для молодой женщины. Нельзя, чтобы такие "примеры успеха" подавали подрастающим сахалинцам, считает он."За пропаганду подобного образа жизни, а тут история именно о нем, стоит наказывать. Я предлагаю вообще "звезду" эту пресловутую "лишить сахалинского гражданства", - сообщает справедливорос.Анистратов был избран депутатом городской думы Южно-Сахалинска шестого созыва от партии "Справедливая Россия" в сентябре 2019 года. Является заместителем председателя постоянного комитета думы по городскому хозяйству. Владеет типографией в Южно-Сахалинске.

https://ria.ru/20210223/tramp-1598624645.html

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html

бали (остров)

южно-сахалинск

оха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бали (остров), справедливая россия, южно-сахалинск, оха, общество