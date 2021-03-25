https://ria.ru/20210325/yazyk-1602800869.html

Парламент Карабаха признал русский язык официальным

Парламент Карабаха признал русский язык официальным

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял проект поправок о признании русского языка официальным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:44

2021-03-25T13:44

2021-03-25T14:51

нагорно-карабахская республика

в мире

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ЕРЕВАН, 25 мар — РИА Новости. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял проект поправок о признании русского языка официальным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента НКР Лусине Аванесян.По закону официальными языками республики теперь считаются "литературный армянский и русский".Отмечается, что госорганы, юридические лица, учреждения и организации обязаны вести делопроизводство на армянском и, по необходимости, на русском языках.В обосновании к инициативе говорится о необходимости "формирования новой повестки" с учетом "культурных, военных, экономических отношений между Арцахом (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и Россией", исторической памяти и того обстоятельства, что для многих карабахцев русский является вторым языком общения.Пресс-секретарь президента республики объяснила, что проблема стала актуальной из-за долгосрочного присутствия российских миротворцев в Карабахе, которые пришли в регион для урегулирования конфликта Армении с Азербайджаном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетних противоречий и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/karabakh-1602364134.html

https://ria.ru/20210202/karabakh-1595677388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, в мире