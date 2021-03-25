Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/yazyk-1602800869.html
Парламент Карабаха признал русский язык официальным
Парламент Карабаха признал русский язык официальным
Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял проект поправок о признании русского языка официальным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:44
2021-03-25T14:51
нагорно-карабахская республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589795210_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_999f8a1328d5a40edee506382c28eebb.jpg
ЕРЕВАН, 25 мар — РИА Новости. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял проект поправок о признании русского языка официальным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента НКР Лусине Аванесян.По закону официальными языками республики теперь считаются "литературный армянский и русский".Отмечается, что госорганы, юридические лица, учреждения и организации обязаны вести делопроизводство на армянском и, по необходимости, на русском языках.В обосновании к инициативе говорится о необходимости "формирования новой повестки" с учетом "культурных, военных, экономических отношений между Арцахом (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и Россией", исторической памяти и того обстоятельства, что для многих карабахцев русский является вторым языком общения.Пресс-секретарь президента республики объяснила, что проблема стала актуальной из-за долгосрочного присутствия российских миротворцев в Карабахе, которые пришли в регион для урегулирования конфликта Армении с Азербайджаном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетних противоречий и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/karabakh-1602364134.html
https://ria.ru/20210202/karabakh-1595677388.html
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589795210_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5c95e7a549c853b13fba50fa8e849876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, в мире

Парламент Карабаха признал русский язык официальным

13:44 25.03.2021 (обновлено: 14:51 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 мар — РИА Новости. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял проект поправок о признании русского языка официальным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента НКР Лусине Аванесян.
По закону официальными языками республики теперь считаются "литературный армянский и русский".
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 17:43
В Карабахе опровергли слухи о выводе армянских военных
Отмечается, что госорганы, юридические лица, учреждения и организации обязаны вести делопроизводство на армянском и, по необходимости, на русском языках.
В обосновании к инициативе говорится о необходимости "формирования новой повестки" с учетом "культурных, военных, экономических отношений между Арцахом (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и Россией", исторической памяти и того обстоятельства, что для многих карабахцев русский является вторым языком общения.
Пресс-секретарь президента республики объяснила, что проблема стала актуальной из-за долгосрочного присутствия российских миротворцев в Карабахе, которые пришли в регион для урегулирования конфликта Армении с Азербайджаном.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетних противоречий и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 14:37Ситуация в Нагорном Карабахе
Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
 
Нагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния