Парламент Карабаха признал русский язык официальным
13:44 25.03.2021 (обновлено: 14:51 25.03.2021)
ЕРЕВАН, 25 мар — РИА Новости. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял проект поправок о признании русского языка официальным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента НКР Лусине Аванесян.
По закону официальными языками республики теперь считаются "литературный армянский и русский".
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Отмечается, что госорганы, юридические лица, учреждения и организации обязаны вести делопроизводство на армянском и, по необходимости, на русском языках.
В обосновании к инициативе говорится о необходимости "формирования новой повестки" с учетом "культурных, военных, экономических отношений между Арцахом (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и Россией", исторической памяти и того обстоятельства, что для многих карабахцев русский является вторым языком общения.
Пресс-секретарь президента республики объяснила, что проблема стала актуальной из-за долгосрочного присутствия российских миротворцев в Карабахе, которые пришли в регион для урегулирования конфликта Армении с Азербайджаном.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетних противоречий и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.