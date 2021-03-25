https://ria.ru/20210325/ploschad-1602831097.html

Площадь ООПТ Ленобласти вырастет на 14,5% к 2035 году

Площадь ООПТ Ленобласти вырастет на 14,5% к 2035 году

Власти Ленинградской области планируют увеличить к 2035 году площадь особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона на 14,5% и довести их площадь до 1,22... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:32

2021-03-25T16:32

2021-03-25T16:33

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 март — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют увеличить к 2035 году площадь особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона на 14,5% и довести их площадь до 1,22 миллиона гектаров, сообщил начальник отдела особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов на заседании правительства региона в четверг.По его словам, в настоящее время в регионе организовано и функционирует 47 региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 483,8 тысячи гектаров, что составляет 5,7% от площади Ленобласти. В планах у региональных властей увеличить площади ООПТ к 2025 году до 912,7 тысячи гектаров, что составит 10,8% от площади Ленобласти. А к 2035 году - до более чем одного миллиона гектаров, что составит 14,5% от площади Ленобласти. Для этого в Ленобласти разрабатывается проект областного закона "О регулировании отдельных вопросов в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ленинградской области".В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что закон правильный и "совершенно необходим региону".

https://ria.ru/20210322/pereselenie-1602355300.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область