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Ленинградская область
https://ria.ru/20210325/ploschad-1602831097.html
Площадь ООПТ Ленобласти вырастет на 14,5% к 2035 году
Площадь ООПТ Ленобласти вырастет на 14,5% к 2035 году
Власти Ленинградской области планируют увеличить к 2035 году площадь особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона на 14,5% и довести их площадь до 1,22... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:32
2021-03-25T16:33
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 март — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют увеличить к 2035 году площадь особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона на 14,5% и довести их площадь до 1,22 миллиона гектаров, сообщил начальник отдела особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов на заседании правительства региона в четверг.По его словам, в настоящее время в регионе организовано и функционирует 47 региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 483,8 тысячи гектаров, что составляет 5,7% от площади Ленобласти. В планах у региональных властей увеличить площади ООПТ к 2025 году до 912,7 тысячи гектаров, что составит 10,8% от площади Ленобласти. А к 2035 году - до более чем одного миллиона гектаров, что составит 14,5% от площади Ленобласти. Для этого в Ленобласти разрабатывается проект областного закона "О регулировании отдельных вопросов в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ленинградской области".В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что закон правильный и "совершенно необходим региону".
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александр дрозденко, ленинградская область

Площадь ООПТ Ленобласти вырастет на 14,5% к 2035 году

16:32 25.03.2021 (обновлено: 16:33 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории государственного природного заказника "Линдуловская роща" в Ленинградской области
Отдыхающие на территории государственного природного заказника Линдуловская роща в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 март — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют увеличить к 2035 году площадь особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона на 14,5% и довести их площадь до 1,22 миллиона гектаров, сообщил начальник отдела особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов на заседании правительства региона в четверг.
По его словам, в настоящее время в регионе организовано и функционирует 47 региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 483,8 тысячи гектаров, что составляет 5,7% от площади Ленобласти. В планах у региональных властей увеличить площади ООПТ к 2025 году до 912,7 тысячи гектаров, что составит 10,8% от площади Ленобласти. А к 2035 году - до более чем одного миллиона гектаров, что составит 14,5% от площади Ленобласти.
Для этого в Ленобласти разрабатывается проект областного закона "О регулировании отдельных вопросов в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ленинградской области".
"Он разграничит полномочия в сфере охраны, надзора, организации и использования ООПТ между: правительством Ленинградкой области, губернатором, отраслевым органом исполнительной власти в сфере ООПТ, государственным учреждением Ленинградской области, осуществляющим реализацию полномочий Ленинградской области в области организации, охраны и использования ООПТ", - пояснил Стулов.
В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что закон правильный и "совершенно необходим региону".
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
 
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