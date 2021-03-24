https://ria.ru/20210324/youtube-1602672769.html
YouTube наложил ограничения на интервью со "скопинским маньяком"
YouTube наложил ограничения на интервью со "скопинским маньяком"
YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:45
2021-03-24T16:45
2021-03-24T16:49
госдума рф
владимир колокольцев
общество
youtube
ксения собчак
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым.Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал."Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей", - такое сообщение появляется при попытке открыть видео. Для просмотра необходимо нажать кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".Депутат Госдумы Антон Горелкин после интервью также направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфира, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать проверку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/tema-chasa-1602656604.html
https://ria.ru/20210306/manyak-1600126040.html
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госдума рф, владимир колокольцев, общество, youtube, ксения собчак