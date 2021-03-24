https://ria.ru/20210324/youtube-1602672769.html

YouTube наложил ограничения на интервью со "скопинским маньяком"

YouTube наложил ограничения на интервью со "скопинским маньяком"

YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:45

2021-03-24T16:45

2021-03-24T16:49

госдума рф

владимир колокольцев

общество

youtube

ксения собчак

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым.Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал."Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей", - такое сообщение появляется при попытке открыть видео. Для просмотра необходимо нажать кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".Депутат Госдумы Антон Горелкин после интервью также направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфира, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать проверку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/tema-chasa-1602656604.html

https://ria.ru/20210306/manyak-1600126040.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир колокольцев, общество, youtube, ксения собчак