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Всемирный день борьбы с туберкулезом
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность общества об опасности... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T06:10
2021-03-24T06:10
россия
всемирный день борьбы с туберкулезом
туберкулез
справки
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Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность общества об опасности этого легочного заболевания. Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. С 1998 года Всемирный день борьбы с туберкулезом получил официальную поддержку ООН. Туберкулез – инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи.Основным источником возбудителя является человек, больной бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании, разговоре. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество этих бактерий. Иногда заражение может произойти через бытовые предметы, и очень редко – через пищу, а точнее, молочные и мясные продукты от животных, больных туберкулезом.Бактерия туберкулеза выживает и в снегу, и в земле, ей не страшны воздействия спирта и кислот. В жидкой среде она остается жизнеспособной до полугода, в высохшем состоянии также может выживать несколько месяцев, ожидая попадания в более благоприятную среду. Погибают такие бактерии от воздействия высоких температур и от контакта с хлорсодержащими веществами. Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики), неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох выступил с заявлением об открытии микобактерии туберкулеза, которая впоследствии была названа в его честь палочкой, или бациллой, Коха. Это открытие существенно расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, день 24 марта также стал считаться днем рождения фтизиатрии – науки о туберкулезе. В 1920 году был образован Международный союз борьбы с туберкулезом (с 1986 года – Международный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями), который объединил представителей 31 страны. В 1919 году микробиолог Альбер Кальметт и ветеринарный врач Камиль Герен создали вакцинный штамм микобактерии туберкулеза для противотуберкулезной вакцинации людей, который получил название бациллы Кальметта – Герена (Bacilles Calmette Gueri BCG или БЦЖ). Впервые вакцина БЦЖ была введена новорожденному ребенку в 1921 году.В 1943 году американский биохимик Зельман Ваксман совместно со своим коллегой Альбертом Шацем получил стрептомицин – первый противомикробный препарат, который оказывал губительное действие на микобактерии туберкулеза. С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии была разработана специальная стратегия Directly Observed Treatment, Short‑course – DOTS (лечение под непосредственным наблюдением, коротким курсом), ориентированная на своевременное выявление и лечение больных, наиболее опасных для окружающих, во всем мире. В 1998 году ВОЗ и Международный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями разработали особую стратегию "Остановить туберкулез". В 2006 году был принят Глобальный план борьбы с туберкулезом на 2006-2015 годы, который предполагал двукратное сокращение смертности от туберкулеза к 2015 году. Цель была достигнута в четырех регионах ВОЗ: Американском регионе, регионе Восточного Средиземноморья, регионе Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана и в 11 странах (Бразилии, Камбодже, Китае, Эфиопии, Индии, Мьянме, Пакистане, Филиппинах, Уганде, Вьетнаме и Зимбабве). В мае 2014 года участники Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили 20-летнюю стратегию (2016-2035 годы) по борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза. Стратегия ВОЗ призывает сократить количество случаев смерти от туберкулеза на 95% и показатель заболеваемости туберкулезом на 90% по сравнению с 2015 годом. В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла Цели в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Одна из этих целей – ликвидировать глобальную эпидемию туберкулеза. По данным ВОЗ, ежедневно около 28 тысяч человек заболевают туберкулезом, около четырех тысяч человек умирают от этой болезни. С 2000 года благодаря глобальным усилиям по борьбе с туберкулезом было спасено около 63 миллионов жизней.В 2019 году в мире было инфицировано туберкулезом 10 миллионов человек, 1,4 миллиона скончались от этой болезни, из них 208 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Туберкулез является одной из 10 основных причин смерти в мире. Однако заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год, а в 2015-2019 годах снижение составило 9%. Это менее половины контрольного показателя Стратегии по ликвидации туберкулеза, который в 2015-2020 годах должен был составить 20%. Россия является одним из лидеров в организации борьбы с туберкулезом. Многие страны используют российские схемы диагностики и лечения этого заболевания.По данным Минздрава, в последние годы Россия демонстрирует один из лучших показателей снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в мире, Российская Федерация входит в чисто семи стран, которые добились значительных успехов в искоренении туберкулеза. За последние 10 лет число заболевших снизилось более чем в два раза, а умерших от туберкулеза – более чем в четыре раза.Заболеваемость туберкулезом в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 году на 7,2%, а смертность от него – на 11,8%. Это проходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами, внедрения современных методов диагностики, клинических рекомендаций, использования международного опыта. Всего в РФ в 2019 году врачи выявили 60,5 тысячи пациентов с туберкулезом. В среднем по стране уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тысяч человек.ВОЗ ежегодно определяет тему Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Тема Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2021 года – "Часы тикают" (The Clock is Ticking) – передает ощущение того, что у мира не хватает времени, чтобы выполнить обязательства по искоренению туберкулеза, взятые на себя мировыми лидерами. Это особенно важно в контексте пандемии COVID-19, которая поставила под угрозу прогресс в области борьбы с туберкулезом. Согласно данным Минздрава, пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулеза, поэтому на начальном этапе ведения больного с подозрением на COVID-19 следует обследовать его и на туберкулез.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, всемирный день борьбы с туберкулезом, туберкулез, справки

Всемирный день борьбы с туберкулезом

06:10 24.03.2021
 
© AFP 2021 / Noah SeelamМедсестры во время акции во Всемирный день борьбы с туберкулезом в Индии
Медсестры во время акции во Всемирный день борьбы с туберкулезом в Индии - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AFP 2021 / Noah Seelam
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Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность общества об опасности этого легочного заболевания.
Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. С 1998 года Всемирный день борьбы с туберкулезом получил официальную поддержку ООН.
Туберкулез – инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи.
Основным источником возбудителя является человек, больной бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании, разговоре. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество этих бактерий.
Иногда заражение может произойти через бытовые предметы, и очень редко – через пищу, а точнее, молочные и мясные продукты от животных, больных туберкулезом.
Бактерия туберкулеза выживает и в снегу, и в земле, ей не страшны воздействия спирта и кислот. В жидкой среде она остается жизнеспособной до полугода, в высохшем состоянии также может выживать несколько месяцев, ожидая попадания в более благоприятную среду. Погибают такие бактерии от воздействия высоких температур и от контакта с хлорсодержащими веществами.
Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики), неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).
24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох выступил с заявлением об открытии микобактерии туберкулеза, которая впоследствии была названа в его честь палочкой, или бациллой, Коха. Это открытие существенно расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, день 24 марта также стал считаться днем рождения фтизиатрии – науки о туберкулезе.
В 1920 году был образован Международный союз борьбы с туберкулезом (с 1986 года – Международный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями), который объединил представителей 31 страны.
В 1919 году микробиолог Альбер Кальметт и ветеринарный врач Камиль Герен создали вакцинный штамм микобактерии туберкулеза для противотуберкулезной вакцинации людей, который получил название бациллы Кальметта – Герена (Bacilles Calmette Gueri BCG или БЦЖ). Впервые вакцина БЦЖ была введена новорожденному ребенку в 1921 году.
В 1943 году американский биохимик Зельман Ваксман совместно со своим коллегой Альбертом Шацем получил стрептомицин – первый противомикробный препарат, который оказывал губительное действие на микобактерии туберкулеза.
С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии была разработана специальная стратегия Directly Observed Treatment, Short‑course – DOTS (лечение под непосредственным наблюдением, коротким курсом), ориентированная на своевременное выявление и лечение больных, наиболее опасных для окружающих, во всем мире.
В 1998 году ВОЗ и Международный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями разработали особую стратегию "Остановить туберкулез".
В 2006 году был принят Глобальный план борьбы с туберкулезом на 2006-2015 годы, который предполагал двукратное сокращение смертности от туберкулеза к 2015 году. Цель была достигнута в четырех регионах ВОЗ: Американском регионе, регионе Восточного Средиземноморья, регионе Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана и в 11 странах (Бразилии, Камбодже, Китае, Эфиопии, Индии, Мьянме, Пакистане, Филиппинах, Уганде, Вьетнаме и Зимбабве).
В мае 2014 года участники Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили 20-летнюю стратегию (2016-2035 годы) по борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза. Стратегия ВОЗ призывает сократить количество случаев смерти от туберкулеза на 95% и показатель заболеваемости туберкулезом на 90% по сравнению с 2015 годом.
В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла Цели в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Одна из этих целей – ликвидировать глобальную эпидемию туберкулеза.
По данным ВОЗ, ежедневно около 28 тысяч человек заболевают туберкулезом, около четырех тысяч человек умирают от этой болезни. С 2000 года благодаря глобальным усилиям по борьбе с туберкулезом было спасено около 63 миллионов жизней.
В 2019 году в мире было инфицировано туберкулезом 10 миллионов человек, 1,4 миллиона скончались от этой болезни, из них 208 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Туберкулез является одной из 10 основных причин смерти в мире. Однако заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год, а в 2015-2019 годах снижение составило 9%. Это менее половины контрольного показателя Стратегии по ликвидации туберкулеза, который в 2015-2020 годах должен был составить 20%.
Россия является одним из лидеров в организации борьбы с туберкулезом. Многие страны используют российские схемы диагностики и лечения этого заболевания.
По данным Минздрава, в последние годы Россия демонстрирует один из лучших показателей снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в мире, Российская Федерация входит в чисто семи стран, которые добились значительных успехов в искоренении туберкулеза. За последние 10 лет число заболевших снизилось более чем в два раза, а умерших от туберкулеза – более чем в четыре раза.
Заболеваемость туберкулезом в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 году на 7,2%, а смертность от него – на 11,8%. Это проходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами, внедрения современных методов диагностики, клинических рекомендаций, использования международного опыта.
Всего в РФ в 2019 году врачи выявили 60,5 тысячи пациентов с туберкулезом. В среднем по стране уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тысяч человек.
ВОЗ ежегодно определяет тему Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Тема Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2021 года – "Часы тикают" (The Clock is Ticking) – передает ощущение того, что у мира не хватает времени, чтобы выполнить обязательства по искоренению туберкулеза, взятые на себя мировыми лидерами. Это особенно важно в контексте пандемии COVID-19, которая поставила под угрозу прогресс в области борьбы с туберкулезом.
Согласно данным Минздрава, пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулеза, поэтому на начальном этапе ведения больного с подозрением на COVID-19 следует обследовать его и на туберкулез.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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