https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596434789.html

Минздрав предупредил о риске развития туберкулеза у переболевших COVID-19

Минздрав предупредил о риске развития туберкулеза у переболевших COVID-19

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулеза, на начальном этапе ведения больного с подозрением на COVID-19 следует... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:07

2021-02-08T00:07

2021-02-08T00:07

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулеза, на начальном этапе ведения больного с подозрением на COVID-19 следует обследовать его и на туберкулез, следует из десятой версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулезной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 необходимо проведение обследования на туберкулез одновременно с тестированием на коронавирус, отмечается в рекомендациях.При этом последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны, но уже появляются первые публикации, свидетельствующие о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение COVID-19, уточняется в документе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество