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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:34
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

09:05 12.07.2020 (обновлено: 11:34 12.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФлюорографическое обследование
Флюорографическое обследование
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Флюорографическое обследование. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
В 2019 году в Чукотском автономном округе зафиксировали 136,9 впервые выявленных случая заболевания на 100 тысяч населения. На втором месте оказалась Республика Тыва (119,3 случая), на третьем — Кемеровская область (93,7).
В пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью также вошли Приморский край (93,4) и Еврейская автономная область (91,9).
Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулеза Минздрав зафиксировал в Ненецком АО (4,6 случая на 100 тысяч человек), а также в Белгородской (14,2) и Вологодской (14,9) областях.
Всего в 2019 году в России врачи выявили 60,5 тысячи пациентов с туберкулезом. В среднем по стране уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тысяч человек.
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