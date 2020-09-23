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COVID-19 может подорвать успех борьбы с туберкулезом, заявил Мурашко
Россия достигла значительного прогресса в борьбе с туберкулезом, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может подорвать этот успех, заявил министр... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:49
2020-09-23T17:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
воз
общество
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<strong>ООН, 23 сен – РИА Новости.</strong> Россия достигла значительного прогресса в борьбе с туберкулезом, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может подорвать этот успех, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, выступая в среду на мероприятии "Прогресс и мультисекторальные действия для достижения глобальных целей по искоренению туберкулеза" на полях генеральной ассамблеи ООН."В последние годы Россия демонстрирует один из самых впечатляющих темпов снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в мире, что является фактом, признанным ВОЗ. Так, число заболевших за последние 10 лет снизилось более чем в 2 раза, а умерших от туберкулеза – более чем в 4 раза. Это является результатом широкого комплекса мер - финансовых, стратегических, организационных, - базирующихся на приоритетном отношении государства к проблеме туберкулеза", - сказал он.Мурашко подчеркнул, что Россия входит в чисто семи стран, которые добились значительных успехов в искоренении туберкулеза. Однако пандемия COVID-19 может оказать негативное влияние на существующий прогресс всех без исключения стран."В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, ВОЗ прогнозирует увеличение смертности от туберкулеза. И мы, понимая важность, должны приложить усилия, чтобы не допустить возврата подъема заболеваемости туберкулезом, и сохранить позитивный тренд контроля за этой грозной инфекцией. Только совместными усилиями мы сможем добиться устойчивого снижения заболеваемости туберкулезом в это непростое время", - добавил министр.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, воз, общество

COVID-19 может подорвать успех борьбы с туберкулезом, заявил Мурашко

17:49 23.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен – РИА Новости. Россия достигла значительного прогресса в борьбе с туберкулезом, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может подорвать этот успех, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в среду на мероприятии "Прогресс и мультисекторальные действия для достижения глобальных целей по искоренению туберкулеза" на полях генеральной ассамблеи ООН.
"В последние годы Россия демонстрирует один из самых впечатляющих темпов снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в мире, что является фактом, признанным ВОЗ. Так, число заболевших за последние 10 лет снизилось более чем в 2 раза, а умерших от туберкулеза – более чем в 4 раза. Это является результатом широкого комплекса мер - финансовых, стратегических, организационных, - базирующихся на приоритетном отношении государства к проблеме туберкулеза", - сказал он.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Мурашко подчеркнул, что Россия входит в чисто семи стран, которые добились значительных успехов в искоренении туберкулеза. Однако пандемия COVID-19 может оказать негативное влияние на существующий прогресс всех без исключения стран.
"В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, ВОЗ прогнозирует увеличение смертности от туберкулеза. И мы, понимая важность, должны приложить усилия, чтобы не допустить возврата подъема заболеваемости туберкулезом, и сохранить позитивный тренд контроля за этой грозной инфекцией. Только совместными усилиями мы сможем добиться устойчивого снижения заболеваемости туберкулезом в это непростое время", - добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоВОЗОбщество
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