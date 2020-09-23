https://ria.ru/20200923/tuberkulez-1577672272.html

COVID-19 может подорвать успех борьбы с туберкулезом, заявил Мурашко

Россия достигла значительного прогресса в борьбе с туберкулезом, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может подорвать этот успех, заявил министр... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:49

2020-09-23T17:49

2020-09-23T17:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

воз

общество

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<strong>ООН, 23 сен – РИА Новости.</strong> Россия достигла значительного прогресса в борьбе с туберкулезом, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может подорвать этот успех, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, выступая в среду на мероприятии "Прогресс и мультисекторальные действия для достижения глобальных целей по искоренению туберкулеза" на полях генеральной ассамблеи ООН."В последние годы Россия демонстрирует один из самых впечатляющих темпов снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в мире, что является фактом, признанным ВОЗ. Так, число заболевших за последние 10 лет снизилось более чем в 2 раза, а умерших от туберкулеза – более чем в 4 раза. Это является результатом широкого комплекса мер - финансовых, стратегических, организационных, - базирующихся на приоритетном отношении государства к проблеме туберкулеза", - сказал он.Мурашко подчеркнул, что Россия входит в чисто семи стран, которые добились значительных успехов в искоренении туберкулеза. Однако пандемия COVID-19 может оказать негативное влияние на существующий прогресс всех без исключения стран."В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, ВОЗ прогнозирует увеличение смертности от туберкулеза. И мы, понимая важность, должны приложить усилия, чтобы не допустить возврата подъема заболеваемости туберкулезом, и сохранить позитивный тренд контроля за этой грозной инфекцией. Только совместными усилиями мы сможем добиться устойчивого снижения заболеваемости туберкулезом в это непростое время", - добавил министр.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, воз, общество