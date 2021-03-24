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Исследование показало, как россияне относятся к начальникам
Исследование показало, как россияне относятся к начальникам
Более половины россиян (54%) испытывают уважение к непосредственному руководителю, и лишь 4% ненавидят своего начальника, показало исследование онлайн-сервиса... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T07:12
2021-03-24T07:12
россия
уфа
челябинск
ростов-на-дону
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общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более половины россиян (54%) испытывают уважение к непосредственному руководителю, и лишь 4% ненавидят своего начальника, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу, из 402 населенных пунктов всех округов России. Исследование проводилось с 1 по 19 марта.Отмечается, что симпатию по отношению к начальнику испытывают 6% россиян. В ненависти к руководителю признались 4% опрошенных. Самое редкое чувство по отношению к боссу - это любовь: такие эмоции испытывает лишь 1 человек из 100. Каждый четвертый россиянин равнодушен к своему руководителю (25%). "Эмоциональную дистанцию" с начальником чаще держат мужчины (32% против 19% среди женщин) и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (31%), отмечают аналитики.Чаще всего об уважении к боссу рассказывают опрошенные из Омска и Перми (по 69%), Красноярска (67%) и Краснодара (66%), реже всего - из Волгограда (37%) и Нижнего Новгорода (42%). Зато в Волгограде чаще всего симпатизируют руководителям (13%). Почти столь же часто симпатию к шефам испытывают сотрудники из Ростова-на-Дону (13%), Самары (12%) и Челябинска (11%).Ненависть к своим руководителям испытывает меньшинство, однако в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде работников, которые ненавидят вышестоящих, чуть больше (по 8%). А в Москве, Воронеже, Перми и Самаре чуть больше тех, кто влюблен в своего босса (по 3%). В отсутствии каких-либо эмоций по отношению к руководству чаще других признавались сотрудники из Волгограда (34%), Нижнего Новгорода и Уфы (по 29%), а среди жителей Перми и Омска безразличных меньше всего (8 и 9% соответственно).
https://ria.ru/20210103/ugroza-1591862768.html
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россия, уфа, челябинск, ростов-на-дону, работа, общество

Исследование показало, как россияне относятся к начальникам

07:12 24.03.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более половины россиян (54%) испытывают уважение к непосредственному руководителю, и лишь 4% ненавидят своего начальника, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу, из 402 населенных пунктов всех округов России. Исследование проводилось с 1 по 19 марта.
"Уважают своего непосредственного руководителя 54% респондентов, причем такие чувства чаще свойственны женщинам (60% против 47% среди мужчин) и молодежи до 24 лет (63%). Как правило, уважение респонденты объясняют выдающимися профессиональными качествами начальника", - говорится в исследовании.
Отмечается, что симпатию по отношению к начальнику испытывают 6% россиян. В ненависти к руководителю признались 4% опрошенных. Самое редкое чувство по отношению к боссу - это любовь: такие эмоции испытывает лишь 1 человек из 100. Каждый четвертый россиянин равнодушен к своему руководителю (25%). "Эмоциональную дистанцию" с начальником чаще держат мужчины (32% против 19% среди женщин) и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (31%), отмечают аналитики.
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Чаще всего об уважении к боссу рассказывают опрошенные из Омска и Перми (по 69%), Красноярска (67%) и Краснодара (66%), реже всего - из Волгограда (37%) и Нижнего Новгорода (42%). Зато в Волгограде чаще всего симпатизируют руководителям (13%). Почти столь же часто симпатию к шефам испытывают сотрудники из Ростова-на-Дону (13%), Самары (12%) и Челябинска (11%).
Ненависть к своим руководителям испытывает меньшинство, однако в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде работников, которые ненавидят вышестоящих, чуть больше (по 8%). А в Москве, Воронеже, Перми и Самаре чуть больше тех, кто влюблен в своего босса (по 3%). В отсутствии каких-либо эмоций по отношению к руководству чаще других признавались сотрудники из Волгограда (34%), Нижнего Новгорода и Уфы (по 29%), а среди жителей Перми и Омска безразличных меньше всего (8 и 9% соответственно).
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