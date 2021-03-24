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"Байден умер от зависти": китайцы оценили кадры с отпуска Путина в Сибири
"Байден умер от зависти": китайцы оценили кадры с отпуска Путина в Сибири
Пользователи на сайте Sina Weibo остались под впечатлением от кадров с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Они оценили физическую форму... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:18
2021-03-24T18:07
россия
джо байден
владимир путин
сергей шойгу
китай
сша
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пользователи на сайте Sina Weibo остались под впечатлением от кадров с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Они оценили физическую форму российского лидера и навыки управления вездеходом. Путин провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, который показал главе государства мастерскую, в которой изготавливает поделки из дерева.Китайские пользователи, комментируя публикации, вспомнили об американском президенте Джо Байдене, чей возраст и состояние здоровья стали в последнее время причинами шуток. "Настроение у Джо-Джо моментально упало, ха-ха", — написал Madagascar-skipper. "Байден наверняка даже не смог бы забраться в эту машину", — высказал мнение еще один читатель.Гаобань Туннай в шутку предложил показать кадры президенту США. Montordine предположил, что Байден бы трясся от холода, окажись в тех местах. Еще один пользователь допустил, что тот даже не смог бы забраться в вездеход Путина. "Старый президент, проехавшись вот так, боюсь, не сможет вернуться обратно", — написала fye__."Еще бы и две ноги сломал", — добавила ее собеседница. "Байден умер от зависти, когда Путин бодро выпрыгнул из вездехода", — прокомментировал еще один пользователь. Другой пользователь призвал американского лидера позаниматься спортом вместе с российским коллегой. "Байден в то же время: "да пошли вы, я буду и дальше выпендриваться". Через пять минут: клюет носом", — пошутил Цзыцзы Му. Еще один читатель предположил, что президент США вспотел от волнения из-за этих кадров, а пользователь Ша Мацы, отметив спортивные навыки Путина, посоветовал Байдену попытаться завоевать расположение российского лидера. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
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россия, джо байден, владимир путин, сергей шойгу, китай, сша, в мире

"Байден умер от зависти": китайцы оценили кадры с отпуска Путина в Сибири

15:18 24.03.2021 (обновлено: 18:07 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пользователи на сайте Sina Weibo остались под впечатлением от кадров с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Они оценили физическую форму российского лидера и навыки управления вездеходом.
Путин провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, который показал главе государства мастерскую, в которой изготавливает поделки из дерева.
Китайские пользователи, комментируя публикации, вспомнили об американском президенте Джо Байдене, чей возраст и состояние здоровья стали в последнее время причинами шуток.
"Настроение у Джо-Джо моментально упало, ха-ха", — написал Madagascar-skipper.
"Байден наверняка даже не смог бы забраться в эту машину", — высказал мнение еще один читатель.
Гаобань Туннай в шутку предложил показать кадры президенту США.
Montordine предположил, что Байден бы трясся от холода, окажись в тех местах. Еще один пользователь допустил, что тот даже не смог бы забраться в вездеход Путина.
"Старый президент, проехавшись вот так, боюсь, не сможет вернуться обратно", — написала fye__.
"Еще бы и две ноги сломал", — добавила ее собеседница.
"Байден умер от зависти, когда Путин бодро выпрыгнул из вездехода", — прокомментировал еще один пользователь.
"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в тайге
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Другой пользователь призвал американского лидера позаниматься спортом вместе с российским коллегой.
"Байден в то же время: "да пошли вы, я буду и дальше выпендриваться". Через пять минут: клюет носом", — пошутил Цзыцзы Му.
Еще один читатель предположил, что президент США вспотел от волнения из-за этих кадров, а пользователь Ша Мацы, отметив спортивные навыки Путина, посоветовал Байдену попытаться завоевать расположение российского лидера.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 13:16
В Кремле рассказали, когда Путин освоил вездеход
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСергей ШойгуКитайСШАВ мире
 
 
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