https://ria.ru/20210324/putin-1602651344.html

"Байден умер от зависти": китайцы оценили кадры с отпуска Путина в Сибири

"Байден умер от зависти": китайцы оценили кадры с отпуска Путина в Сибири

Пользователи на сайте Sina Weibo остались под впечатлением от кадров с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Они оценили физическую форму... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:18

2021-03-24T15:18

2021-03-24T18:07

россия

джо байден

владимир путин

сергей шойгу

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пользователи на сайте Sina Weibo остались под впечатлением от кадров с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Они оценили физическую форму российского лидера и навыки управления вездеходом. Путин провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, который показал главе государства мастерскую, в которой изготавливает поделки из дерева.Китайские пользователи, комментируя публикации, вспомнили об американском президенте Джо Байдене, чей возраст и состояние здоровья стали в последнее время причинами шуток. "Настроение у Джо-Джо моментально упало, ха-ха", — написал Madagascar-skipper. "Байден наверняка даже не смог бы забраться в эту машину", — высказал мнение еще один читатель.Гаобань Туннай в шутку предложил показать кадры президенту США. Montordine предположил, что Байден бы трясся от холода, окажись в тех местах. Еще один пользователь допустил, что тот даже не смог бы забраться в вездеход Путина. "Старый президент, проехавшись вот так, боюсь, не сможет вернуться обратно", — написала fye__."Еще бы и две ноги сломал", — добавила ее собеседница. "Байден умер от зависти, когда Путин бодро выпрыгнул из вездехода", — прокомментировал еще один пользователь. Другой пользователь призвал американского лидера позаниматься спортом вместе с российским коллегой. "Байден в то же время: "да пошли вы, я буду и дальше выпендриваться". Через пять минут: клюет носом", — пошутил Цзыцзы Му. Еще один читатель предположил, что президент США вспотел от волнения из-за этих кадров, а пользователь Ша Мацы, отметив спортивные навыки Путина, посоветовал Байдену попытаться завоевать расположение российского лидера. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210322/putin-1602300681.html

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китай

сша

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Путин и Шойгу. Выходные в Сибири Путин и Шойгу. Выходные в Сибири 2021-03-24T15:18 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сергей шойгу, китай, сша, в мире