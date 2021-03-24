https://ria.ru/20210324/putin-1602651344.html
"Байден умер от зависти": китайцы оценили кадры с отпуска Путина в Сибири
"Байден умер от зависти": китайцы оценили кадры с отпуска Путина в Сибири
Пользователи на сайте Sina Weibo остались под впечатлением от кадров с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Они оценили физическую форму... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:18
2021-03-24T15:18
2021-03-24T18:07
россия
джо байден
владимир путин
сергей шойгу
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пользователи на сайте Sina Weibo остались под впечатлением от кадров с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Они оценили физическую форму российского лидера и навыки управления вездеходом. Путин провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, который показал главе государства мастерскую, в которой изготавливает поделки из дерева.Китайские пользователи, комментируя публикации, вспомнили об американском президенте Джо Байдене, чей возраст и состояние здоровья стали в последнее время причинами шуток. "Настроение у Джо-Джо моментально упало, ха-ха", — написал Madagascar-skipper. "Байден наверняка даже не смог бы забраться в эту машину", — высказал мнение еще один читатель.Гаобань Туннай в шутку предложил показать кадры президенту США. Montordine предположил, что Байден бы трясся от холода, окажись в тех местах. Еще один пользователь допустил, что тот даже не смог бы забраться в вездеход Путина. "Старый президент, проехавшись вот так, боюсь, не сможет вернуться обратно", — написала fye__."Еще бы и две ноги сломал", — добавила ее собеседница. "Байден умер от зависти, когда Путин бодро выпрыгнул из вездехода", — прокомментировал еще один пользователь. Другой пользователь призвал американского лидера позаниматься спортом вместе с российским коллегой. "Байден в то же время: "да пошли вы, я буду и дальше выпендриваться". Через пять минут: клюет носом", — пошутил Цзыцзы Му. Еще один читатель предположил, что президент США вспотел от волнения из-за этих кадров, а пользователь Ша Мацы, отметив спортивные навыки Путина, посоветовал Байдену попытаться завоевать расположение российского лидера. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
2021-03-24T15:18
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, джо байден, владимир путин, сергей шойгу, китай, сша, в мире
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Пользователи на сайте Sina Weibo
остались под впечатлением от кадров с отдыха президента России Владимира Путина
в Сибири. Они оценили физическую форму российского лидера и навыки управления вездеходом.
Путин провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, который показал главе государства мастерскую, в которой изготавливает поделки из дерева.
Китайские пользователи, комментируя публикации, вспомнили об американском президенте Джо Байдене
, чей возраст и состояние здоровья стали в последнее время причинами шуток.
"Настроение у Джо-Джо моментально упало, ха-ха", — написал Madagascar-skipper.
"Байден наверняка даже не смог бы забраться в эту машину", — высказал мнение еще один читатель.
Гаобань Туннай в шутку предложил показать кадры президенту США
.
Montordine предположил, что Байден бы трясся от холода, окажись в тех местах. Еще один пользователь допустил, что тот даже не смог бы забраться в вездеход Путина.
"Старый президент, проехавшись вот так, боюсь, не сможет вернуться обратно", — написала fye__.
"Еще бы и две ноги сломал", — добавила ее собеседница.
"Байден умер от зависти, когда Путин бодро выпрыгнул из вездехода", — прокомментировал еще один пользователь.
"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге
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Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.
2 из 9
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.
3 из 9
Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.
4 из 9
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.
5 из 9
Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.
6 из 9
В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.
7 из 9
Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.
8 из 9
Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.
9 из 9
После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.
1 из 9
Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.
2 из 9
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.
3 из 9
Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.
4 из 9
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.
5 из 9
Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.
6 из 9
В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.
7 из 9
Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.
8 из 9
Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.
9 из 9
После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.
Другой пользователь призвал американского лидера позаниматься спортом вместе с российским коллегой.
"Байден в то же время: "да пошли вы, я буду и дальше выпендриваться". Через пять минут: клюет носом", — пошутил Цзыцзы Му.
Еще один читатель предположил, что президент США вспотел от волнения из-за этих кадров, а пользователь Ша Мацы, отметив спортивные навыки Путина, посоветовал Байдену попытаться завоевать расположение российского лидера.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>