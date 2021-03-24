https://ria.ru/20210324/nato-1602665622.html

В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

России в состоянии обеспечить свою обороноспособность, модернизация вооружения будет продолжена, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:18

2021-03-24T16:18

2021-03-24T16:20

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нато

москва

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йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России в состоянии обеспечить свою обороноспособность, модернизация вооружения будет продолжена, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы."Заявление представителей альянса свидетельствует о том, что Запад начинает новую гонку вооружений", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что хотя западные страны обвиняют Россию в "угрозе", история последних 200-300 лет говорит о том, что "агрессия была со стороны стран Европы в отношении России"."У меня не вызывают беспокойства вопросы обороноспособности нашей страны, мы сможем обеспечить свою безопасность, модернизация вооружения и разработка новейших образцов будет продолжена", - сказал парламентарий.Цеков также отметил, что угроза мировому сообществу "существует со стороны НАТО". Те войны, которые были развязаны за последние 30 лет - бомбардировка Югославии, события в Ираке, Ливии - показывают, кто представляет реальную угрозу для мира, подчеркнул он.

https://ria.ru/20210324/nato-1602657504.html

ливия

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европа

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ливия, сергей цеков, нато, москва, европа, йенс столтенберг, в мире