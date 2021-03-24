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В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
России в состоянии обеспечить свою обороноспособность, модернизация вооружения будет продолжена, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:18
2021-03-24T16:20
ливия
сергей цеков
нато
москва
европа
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России в состоянии обеспечить свою обороноспособность, модернизация вооружения будет продолжена, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы."Заявление представителей альянса свидетельствует о том, что Запад начинает новую гонку вооружений", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что хотя западные страны обвиняют Россию в "угрозе", история последних 200-300 лет говорит о том, что "агрессия была со стороны стран Европы в отношении России"."У меня не вызывают беспокойства вопросы обороноспособности нашей страны, мы сможем обеспечить свою безопасность, модернизация вооружения и разработка новейших образцов будет продолжена", - сказал парламентарий.Цеков также отметил, что угроза мировому сообществу "существует со стороны НАТО". Те войны, которые были развязаны за последние 30 лет - бомбардировка Югославии, события в Ираке, Ливии - показывают, кто представляет реальную угрозу для мира, подчеркнул он.
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ливия, сергей цеков, нато, москва, европа, йенс столтенберг, в мире

В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

16:18 24.03.2021 (обновлено: 16:20 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. России в состоянии обеспечить свою обороноспособность, модернизация вооружения будет продолжена, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы.
"Заявление представителей альянса свидетельствует о том, что Запад начинает новую гонку вооружений", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что хотя западные страны обвиняют Россию в "угрозе", история последних 200-300 лет говорит о том, что "агрессия была со стороны стран Европы в отношении России".
"У меня не вызывают беспокойства вопросы обороноспособности нашей страны, мы сможем обеспечить свою безопасность, модернизация вооружения и разработка новейших образцов будет продолжена", - сказал парламентарий.
Цеков также отметил, что угроза мировому сообществу "существует со стороны НАТО". Те войны, которые были развязаны за последние 30 лет - бомбардировка Югославии, события в Ираке, Ливии - показывают, кто представляет реальную угрозу для мира, подчеркнул он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 15:41
МИД после слов генсека НАТО предложил альянсу заняться своими проблемами
 
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