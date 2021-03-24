https://ria.ru/20210324/manyak-1602641397.html

В СПЧ призвали возбудить дело из-за слов "скопинского маньяка"

В СПЧ призвали возбудить дело из-за слов "скопинского маньяка"

Интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова напугало людей и самым правильным решением для власти станет возбуждение уголовного дела, считает член... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:28

2021-03-24T14:28

2021-03-24T15:18

виктор мохов

ева меркачева

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова напугало людей и самым правильным решением для власти станет возбуждение уголовного дела, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.По данным собеседницы агентства, телевизионщики заваливали Мохова предложениями об интервью за оплату — "до миллиона рублей". Меркачева заметила, что он не только находится на свободе "и ничего не боится", но и может прославиться за счет преступления."Я думаю, что самым правильным решением правоохранительных органов сейчас будет возбуждение уголовного дела по угрозам, которые прозвучали в интервью. Можно ходатайствовать перед судом о том, чтобы ему было запрещено жить в одном городе и вообще приближаться к тем девушкам, ему также может быть назначено лечение", — добавила член СПЧ.Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с Моховым, отбывшим наказание за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал.Особое возмущение у пользователей социальных сетей вызвали слова Мохова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина после публикации материала отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру, обратился в МВД и депутат Антон Горелкин.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфира, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать проверку.

https://ria.ru/20210318/plennitsa-1601859752.html

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"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу. 2021-03-24T14:28 true PT4M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, ева меркачева, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество