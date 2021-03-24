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В СПЧ призвали возбудить дело из-за слов "скопинского маньяка"
В СПЧ призвали возбудить дело из-за слов "скопинского маньяка"
Интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова напугало людей и самым правильным решением для власти станет возбуждение уголовного дела, считает член... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:28
2021-03-24T15:18
виктор мохов
ева меркачева
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова напугало людей и самым правильным решением для власти станет возбуждение уголовного дела, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.По данным собеседницы агентства, телевизионщики заваливали Мохова предложениями об интервью за оплату — "до миллиона рублей". Меркачева заметила, что он не только находится на свободе "и ничего не боится", но и может прославиться за счет преступления."Я думаю, что самым правильным решением правоохранительных органов сейчас будет возбуждение уголовного дела по угрозам, которые прозвучали в интервью. Можно ходатайствовать перед судом о том, чтобы ему было запрещено жить в одном городе и вообще приближаться к тем девушкам, ему также может быть назначено лечение", — добавила член СПЧ.Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с Моховым, отбывшим наказание за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал.Особое возмущение у пользователей социальных сетей вызвали слова Мохова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина после публикации материала отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру, обратился в МВД и депутат Антон Горелкин.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфира, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать проверку.
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"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу
Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу.
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виктор мохов, ева меркачева, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

В СПЧ призвали возбудить дело из-за слов "скопинского маньяка"

14:28 24.03.2021 (обновлено: 15:18 24.03.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Криминальная Россия/YouTube
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова напугало людей и самым правильным решением для власти станет возбуждение уголовного дела, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

"Мне кажется, что у людей возникло ощущение страха, что такие люди, как Мохов, есть среди нас. <...> Люди стали понимать, что мы не в безопасности, а это в том числе порождает неприязнь к государству. Ведь возникают вопросы к власти, силовикам, суду, почему такие люди попадают на телеэкраны и угрожают", — сказала правозащитница РИА Новости.

По данным собеседницы агентства, телевизионщики заваливали Мохова предложениями об интервью за оплату — "до миллиона рублей". Меркачева заметила, что он не только находится на свободе "и ничего не боится", но и может прославиться за счет преступления.
"Я думаю, что самым правильным решением правоохранительных органов сейчас будет возбуждение уголовного дела по угрозам, которые прозвучали в интервью. Можно ходатайствовать перед судом о том, чтобы ему было запрещено жить в одном городе и вообще приближаться к тем девушкам, ему также может быть назначено лечение", — добавила член СПЧ.
Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с Моховым, отбывшим наказание за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал.
Особое возмущение у пользователей социальных сетей вызвали слова Мохова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина после публикации материала отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру, обратился в МВД и депутат Антон Горелкин.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфира, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать проверку.
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