https://ria.ru/20210324/gatchina-1602672608.html
Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
Законодательное собрание Ленинградской области в среду одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус города Гатчина, куда органы... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:45
2021-03-24T16:45
2021-03-24T16:45
сергей бебенин
ленинградская область
гатчина
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области в среду одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус города Гатчина, куда органы исполнительной власти начнут поэтапно переезжать в нынешнем году."Тридцать четыре - за, против - нет, воздержавшихся - нет. Решение принято", - сказал спикер парламента Ленобласти Сергей Бебенин на заседании, которое транслируется на официальном YouTube-канале заксобрания.Как напомнила глава комитета правового обеспечения Ленобласти Лариса Красненко, органы исполнительной власти региона начнут поэтапный переезд в Гатчину в нынешнем году. По ее словам, это не создаст серьезных неудобств для чиновников, поскольку Гатчина имеет высокую транспортную доступность и удобное географическое положение.Ранее сообщалось, что этот переезд планируется завершить в 2022 году. В настоящее время органы власти Ленинградской области размещаются в Петербурге.
https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596867976.html
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сергей бебенин, ленинградская область, гатчина, санкт-петербург, общество