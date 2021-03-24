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Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
Законодательное собрание Ленинградской области в среду одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус города Гатчина, куда органы... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:45
2021-03-24T16:45
сергей бебенин
ленинградская область
гатчина
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области в среду одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус города Гатчина, куда органы исполнительной власти начнут поэтапно переезжать в нынешнем году."Тридцать четыре - за, против - нет, воздержавшихся - нет. Решение принято", - сказал спикер парламента Ленобласти Сергей Бебенин на заседании, которое транслируется на официальном YouTube-канале заксобрания.Как напомнила глава комитета правового обеспечения Ленобласти Лариса Красненко, органы исполнительной власти региона начнут поэтапный переезд в Гатчину в нынешнем году. По ее словам, это не создаст серьезных неудобств для чиновников, поскольку Гатчина имеет высокую транспортную доступность и удобное географическое положение.Ранее сообщалось, что этот переезд планируется завершить в 2022 году. В настоящее время органы власти Ленинградской области размещаются в Петербурге.
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сергей бебенин, ленинградская область, гатчина, санкт-петербург, общество

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

16:45 24.03.2021
 
© Фото : Alexey LavrovГород Гатчина
Город Гатчина - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : Alexey Lavrov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области в среду одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус города Гатчина, куда органы исполнительной власти начнут поэтапно переезжать в нынешнем году.
"Тридцать четыре - за, против - нет, воздержавшихся - нет. Решение принято", - сказал спикер парламента Ленобласти Сергей Бебенин на заседании, которое транслируется на официальном YouTube-канале заксобрания.
Как напомнила глава комитета правового обеспечения Ленобласти Лариса Красненко, органы исполнительной власти региона начнут поэтапный переезд в Гатчину в нынешнем году. По ее словам, это не создаст серьезных неудобств для чиновников, поскольку Гатчина имеет высокую транспортную доступность и удобное географическое положение.
Ранее сообщалось, что этот переезд планируется завершить в 2022 году. В настоящее время органы власти Ленинградской области размещаются в Петербурге.
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Сергей БебенинЛенинградская областьГатчинаСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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