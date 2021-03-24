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Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Если вы поручились за человека, который взял кредит и не выплачивает долг, то банк может потребовать погашения задолженности с вас, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:13
2021-03-24T01:13
дмитрий константинов
россия
долги
деньги
общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Если вы поручились за человека, который взял кредит и не выплачивает долг, то банк может потребовать погашения задолженности с вас, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов. Кроме того, придется отвечать за чужой долг, если кредит оформлялся на пару с кем-то, и ваша подпись стоит в документах при его оформлении. Обязательства по долгу могут перейти к вам и в случае, например, наследования.Кредитор имеет полное право требовать от вас погашения, как только вы вступите в наследство. Однако размер выплаты по долгу не должен превышать стоимости имущества, которое вы унаследовали, указал Константинов.
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дмитрий константинов, россия, долги, деньги, общество

Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги

01:13 24.03.2021
 
© Fotolia / Tomasz ZajdaМужчина убирает кошелек
Мужчина убирает кошелек - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Если вы поручились за человека, который взял кредит и не выплачивает долг, то банк может потребовать погашения задолженности с вас, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.
"Поручитель обязуется исполнить обязательство другого лица, и поручительство даёт право кредитору по обеспеченному обязательству требовать от поручителя такое же исполнение, как и от основного должника. Иными словами, поручитель несет ровно такую же ответственность перед кредитором, как и заемщик", — объяснил юрист.
Кроме того, придется отвечать за чужой долг, если кредит оформлялся на пару с кем-то, и ваша подпись стоит в документах при его оформлении. Обязательства по долгу могут перейти к вам и в случае, например, наследования.
Кредитор имеет полное право требовать от вас погашения, как только вы вступите в наследство. Однако размер выплаты по долгу не должен превышать стоимости имущества, которое вы унаследовали, указал Константинов.
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Дмитрий КонстантиновРоссияДолгиДеньгиОбщество
 
 
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