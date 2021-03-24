https://ria.ru/20210324/dolgi-1602554646.html

Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги

Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги

Если вы поручились за человека, который взял кредит и не выплачивает долг, то банк может потребовать погашения задолженности с вас, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:13

2021-03-24T01:13

2021-03-24T01:13

дмитрий константинов

россия

долги

деньги

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Если вы поручились за человека, который взял кредит и не выплачивает долг, то банк может потребовать погашения задолженности с вас, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов. Кроме того, придется отвечать за чужой долг, если кредит оформлялся на пару с кем-то, и ваша подпись стоит в документах при его оформлении. Обязательства по долгу могут перейти к вам и в случае, например, наследования.Кредитор имеет полное право требовать от вас погашения, как только вы вступите в наследство. Однако размер выплаты по долгу не должен превышать стоимости имущества, которое вы унаследовали, указал Константинов.

https://realty.ria.ru/20210322/dolgi-1602027301.html

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2021

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дмитрий константинов, россия, долги, деньги, общество