https://ria.ru/20210324/dolgi-1602554646.html
Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Если вы поручились за человека, который взял кредит и не выплачивает долг, то банк может потребовать погашения задолженности с вас, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:13
2021-03-24T01:13
2021-03-24T01:13
дмитрий константинов
россия
долги
деньги
общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Если вы поручились за человека, который взял кредит и не выплачивает долг, то банк может потребовать погашения задолженности с вас, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов. Кроме того, придется отвечать за чужой долг, если кредит оформлялся на пару с кем-то, и ваша подпись стоит в документах при его оформлении. Обязательства по долгу могут перейти к вам и в случае, например, наследования.Кредитор имеет полное право требовать от вас погашения, как только вы вступите в наследство. Однако размер выплаты по долгу не должен превышать стоимости имущества, которое вы унаследовали, указал Константинов.
https://realty.ria.ru/20210322/dolgi-1602027301.html
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дмитрий константинов, россия, долги, деньги, общество