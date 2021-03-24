https://ria.ru/20210324/asmus-1602615741.html

Кристина Асмус "выложила фото с новым избранником"

Кристина Асмус "выложила фото с новым избранником"

Актриса Кристина Асмус, уставшая от постоянных слухов о личной жизни, которые после развода с Гариком Харламовым не утихают уже несколько месяцев, разместила в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:21

2021-03-24T13:21

2021-03-24T13:21

дарья повереннова

гарик харламов (игорь)

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кристина асмус

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус, уставшая от постоянных слухов о личной жизни, которые после развода с Гариком Харламовым не утихают уже несколько месяцев, разместила в Instagram шуточный снимок с "новым избранником". Асмус опубликовала фотографию с обезьянкой, сделанную на набережной в Геленджике. Подпись к снимку она создала в стиле новостного заголовка: "Кристина Асмус выложила фото с новым избранником". К публикации звезда сериала "Интерны" прикрепила забавные теги, например, "шокконтент", "харламовкрасивее", "блондинкасшоколадным" и многие другие. В комментариях подписчики оценили чувство юмора Кристины Асмус. "Это пять, Кристи", — написала актриса Дарья Повереннова; "Счастья вам", "Вы — мастер хэштегов", — присоединились к обсуждению остальные. В июне прошлого года Асмус и Харламов объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. Тогда же супруги уточнили, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты. По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу.В конце октября стало известно, что суд расторг их брак.

https://ria.ru/20210115/asmus-1592997820.html

геленджик

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дарья повереннова, гарик харламов (игорь), геленджик, кристина асмус, шоу-бизнес, знаменитости, звезды