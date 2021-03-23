https://ria.ru/20210323/yod-1602445688.html

Малышева назвала три главных продукта для профилактики дефицита йода

Малышева назвала три главных продукта для профилактики дефицита йода

Употребление ламинарии, вакаме и фейхоа поможет избежать дефицита йода во время Великого поста, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:38

2021-03-23T11:38

2021-03-23T11:38

елена малышева

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Употребление ламинарии, вакаме и фейхоа поможет избежать дефицита йода во время Великого поста, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала. Выпуск телепрограммы опубликован на канале в Youtube. В частности, морская капуста возглавила рейтинг суперпродуктов — в 0,1 грамма этого продукта содержится суточная доза йода.Далее следуют водоросли вакаме, 1,4 грамма которых содержат необходимую каждый день норму йода.На третьем месте оказалась фейхоа. Пяти граммов достаточно для восполнения суточной нормы. Малышева объяснила, что йод необходим для нормальной выработки гормонов щитовидной железы, которая запускает обменные и энергетические процессы.Кроме того, недостаток йода у беременных женщин может привести к снижению умственной активности.Ранее Елена Малышева назвала три продукта, которые помогут поддержать здоровье во время Великого поста. Специалист рекомендовала включить в рацион пищу, богатую полиненасыщенной кислотой омега-3, которая необходима для нормального функционирования клеток. В частности, это касается льняного масла, семян чиа и грецких орехов.

https://rsport.ria.ru/20200428/1570678489.html

https://ria.ru/20150303/1050693649.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, общество