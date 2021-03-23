https://ria.ru/20210323/reshetova-1602488363.html

Анастасия Решетова призналась, что упала в обморок на съемках шоу

Анастасия Решетова призналась, что упала в обморок на съемках шоу

Модель Анастасия Решетова, которая недавно стала ведущей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", рассказала в Instagram о том, что во время съемок упала в обморок. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:21

2021-03-23T19:21

2021-03-23T19:21

александр гудков

шоу-бизнес

тнт (телеканал)

здоровье

шоубиз

анастасия решетова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602489105_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6ab61e4765a3972ebe42de825ccc048b.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова, которая недавно стала ведущей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", рассказала в Instagram о том, что во время съемок упала в обморок.По словам Анастасии, на пути к премьере им с командой пришлось пережить множество трудностей и преград. Несмотря на вопросы обеспокоенных подписчиков, ведущая пока не раскрыла причину, по которой ей стало плохо.Шоу стартовало на телеканале ТНТ 21 марта. В нем несколько девушек будут бороться за звание лучшей модели, приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Плейном (он является главным экспертом).Вместе с Анастасией Решетовой передачу также ведут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков.

https://ria.ru/20210322/kudryavtseva-1602399162.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гудков, шоу-бизнес, тнт (телеканал), здоровье, анастасия решетова