https://ria.ru/20210323/reshetova-1602488363.html
Анастасия Решетова призналась, что упала в обморок на съемках шоу
Анастасия Решетова призналась, что упала в обморок на съемках шоу
Модель Анастасия Решетова, которая недавно стала ведущей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", рассказала в Instagram о том, что во время съемок упала в обморок. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:21
2021-03-23T19:21
2021-03-23T19:21
александр гудков
шоу-бизнес
тнт (телеканал)
здоровье
шоубиз
анастасия решетова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602489105_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6ab61e4765a3972ebe42de825ccc048b.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова, которая недавно стала ведущей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", рассказала в Instagram о том, что во время съемок упала в обморок.По словам Анастасии, на пути к премьере им с командой пришлось пережить множество трудностей и преград. Несмотря на вопросы обеспокоенных подписчиков, ведущая пока не раскрыла причину, по которой ей стало плохо.Шоу стартовало на телеканале ТНТ 21 марта. В нем несколько девушек будут бороться за звание лучшей модели, приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Плейном (он является главным экспертом).Вместе с Анастасией Решетовой передачу также ведут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков.
https://ria.ru/20210322/kudryavtseva-1602399162.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602489105_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_8d909f1e4aba3ca360b30085e0131651.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гудков, шоу-бизнес, тнт (телеканал), здоровье, анастасия решетова