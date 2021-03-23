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https://ria.ru/20210323/reshetova-1602488363.html
Анастасия Решетова призналась, что упала в обморок на съемках шоу
Анастасия Решетова призналась, что упала в обморок на съемках шоу
Модель Анастасия Решетова, которая недавно стала ведущей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", рассказала в Instagram о том, что во время съемок упала в обморок. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:21
2021-03-23T19:21
александр гудков
шоу-бизнес
тнт (телеканал)
здоровье
шоубиз
анастасия решетова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова, которая недавно стала ведущей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", рассказала в Instagram о том, что во время съемок упала в обморок.По словам Анастасии, на пути к премьере им с командой пришлось пережить множество трудностей и преград. Несмотря на вопросы обеспокоенных подписчиков, ведущая пока не раскрыла причину, по которой ей стало плохо.Шоу стартовало на телеканале ТНТ 21 марта. В нем несколько девушек будут бороться за звание лучшей модели, приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Плейном (он является главным экспертом).Вместе с Анастасией Решетовой передачу также ведут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков.
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александр гудков, шоу-бизнес, тнт (телеканал), здоровье, анастасия решетова

Анастасия Решетова призналась, что упала в обморок на съемках шоу

19:21 23.03.2021
 
© Фото : Instagram-аккаунт @volkonskaya.reshetovaАнастасия Решетова
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : Instagram-аккаунт @volkonskaya.reshetova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова, которая недавно стала ведущей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", рассказала в Instagram о том, что во время съемок упала в обморок.
По словам Анастасии, на пути к премьере им с командой пришлось пережить множество трудностей и преград.

"Упала в обморок в одном из эпизодов прямо во время записи подводок. Тем не менее, я быстро восстановилась, и через несколько эпизодов вы увидите меня совсем другой. Мы подарим вам новый формат красоты", — написала Решетова, пообещав, что зрителей шоу ждет много интересного.

Несмотря на вопросы обеспокоенных подписчиков, ведущая пока не раскрыла причину, по которой ей стало плохо.
Шоу стартовало на телеканале ТНТ 21 марта. В нем несколько девушек будут бороться за звание лучшей модели, приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Плейном (он является главным экспертом).
Вместе с Анастасией Решетовой передачу также ведут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков.
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ШоубизАлександр ГудковШоу-бизнесТНТ (телеканал)ЗдоровьеАнастасия Решетова
 
 
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