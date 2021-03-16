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Жертва буллинга стала участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"
Жертва буллинга стала участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"
Сабина Рабая — профессиональная модель, пережившая в детстве предательство отца и буллинг со стороны одноклассников, стала участницей нового шоу "ТЫ_Топ-модель... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T03:00
2021-03-16T03:00
2021-03-16T03:00
отцы и дети
отношения
шоу-бизнес
абхазия
шоубиз
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сабина Рабая — профессиональная модель, пережившая в детстве предательство отца и буллинг со стороны одноклассников, стала участницей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", сообщили в пресс-службе телеканала.По словам девушки, выросшей в Абхазии, она с детства была "забитым ребенком". В школе над ней издевались сверстники, которые иногда даже плевали в ее портфель, родные не принимали выбор Сабины стать моделью, а двоюродный брат оскорблял непристойными словами после того, как увидел фото сестры в купальнике.Девушка добавила, что пришла на проект с особой целью: наладить отношения с отцом, бросившим ее в возрасте 13 лет. По словам модели, однажды она нагрубила папе, за что он высадил ее зимой из машины и уехал. После этого Сабина не видела его четыре года, а все попытки попросить прощения провалились."Я не хочу доказывать отцу что-то. Я просто хочу, чтобы он увидел, что я здесь, на федеральном российском канале, который он тоже смотрит. Хочу, чтобы он увидел, что у меня все получилось. И хочу принести ему публичные извинения, если он их ждет от меня. Хочу, чтобы наше недопонимание закончилось", — призналась она.Красота и искренность Сабины впечатлили ведущих шоу и главного эксперта — немецкого модельера Филиппа Плейна. Она получила шанс стать участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", премьера которого состоится 21 марта.
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отцы и дети, отношения, шоу-бизнес, абхазия, тнт (телеканал)
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сабина Рабая — профессиональная модель, пережившая в детстве предательство отца и буллинг со стороны одноклассников, стала участницей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", сообщили в пресс-службе телеканала.
По словам девушки, выросшей в Абхазии, она с детства была "забитым ребенком". В школе над ней издевались сверстники, которые иногда даже плевали в ее портфель, родные не принимали выбор Сабины стать моделью, а двоюродный брат оскорблял непристойными словами после того, как увидел фото сестры в купальнике.
"Прошло очень много лет, прежде чем родственники в Абхазии меня приняли и поняли, что я занимаюсь серьезным делом. У меня есть хорошие контракты, съемки, журналы. Я не скрывала, что подала заявку на кастинг проекта "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". Я написала об этом в своем Instagram, и меня поддержали в этом очень многие люди. Для меня это очень важно", — рассказала Сабина.
Девушка добавила, что пришла на проект с особой целью: наладить отношения с отцом, бросившим ее в возрасте 13 лет. По словам модели, однажды она нагрубила папе, за что он высадил ее зимой из машины и уехал. После этого Сабина не видела его четыре года, а все попытки попросить прощения провалились.
"Я не хочу доказывать отцу что-то. Я просто хочу, чтобы он увидел, что я здесь, на федеральном российском канале, который он тоже смотрит. Хочу, чтобы он увидел, что у меня все получилось. И хочу принести ему публичные извинения, если он их ждет от меня. Хочу, чтобы наше недопонимание закончилось", — призналась она.
Красота и искренность Сабины впечатлили ведущих шоу и главного эксперта — немецкого модельера Филиппа Плейна. Она получила шанс стать участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", премьера которого состоится 21 марта.