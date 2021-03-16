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Шоубиз
https://ria.ru/20210316/model-1601350777.html
Жертва буллинга стала участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"
Жертва буллинга стала участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"
Сабина Рабая — профессиональная модель, пережившая в детстве предательство отца и буллинг со стороны одноклассников, стала участницей нового шоу "ТЫ_Топ-модель... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T03:00
2021-03-16T03:00
отцы и дети
отношения
шоу-бизнес
абхазия
шоубиз
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сабина Рабая — профессиональная модель, пережившая в детстве предательство отца и буллинг со стороны одноклассников, стала участницей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", сообщили в пресс-службе телеканала.По словам девушки, выросшей в Абхазии, она с детства была "забитым ребенком". В школе над ней издевались сверстники, которые иногда даже плевали в ее портфель, родные не принимали выбор Сабины стать моделью, а двоюродный брат оскорблял непристойными словами после того, как увидел фото сестры в купальнике.Девушка добавила, что пришла на проект с особой целью: наладить отношения с отцом, бросившим ее в возрасте 13 лет. По словам модели, однажды она нагрубила папе, за что он высадил ее зимой из машины и уехал. После этого Сабина не видела его четыре года, а все попытки попросить прощения провалились."Я не хочу доказывать отцу что-то. Я просто хочу, чтобы он увидел, что я здесь, на федеральном российском канале, который он тоже смотрит. Хочу, чтобы он увидел, что у меня все получилось. И хочу принести ему публичные извинения, если он их ждет от меня. Хочу, чтобы наше недопонимание закончилось", — призналась она.Красота и искренность Сабины впечатлили ведущих шоу и главного эксперта — немецкого модельера Филиппа Плейна. Она получила шанс стать участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", премьера которого состоится 21 марта.
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отцы и дети, отношения, шоу-бизнес, абхазия, тнт (телеканал)

Жертва буллинга стала участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"

03:00 16.03.2021
 
© Фотография предоставлена пресс-службой телеканала ТНТМодель Сабина Рабая
Модель Сабина Рабая - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фотография предоставлена пресс-службой телеканала ТНТ
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сабина Рабая — профессиональная модель, пережившая в детстве предательство отца и буллинг со стороны одноклассников, стала участницей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", сообщили в пресс-службе телеканала.
По словам девушки, выросшей в Абхазии, она с детства была "забитым ребенком". В школе над ней издевались сверстники, которые иногда даже плевали в ее портфель, родные не принимали выбор Сабины стать моделью, а двоюродный брат оскорблял непристойными словами после того, как увидел фото сестры в купальнике.
"Прошло очень много лет, прежде чем родственники в Абхазии меня приняли и поняли, что я занимаюсь серьезным делом. У меня есть хорошие контракты, съемки, журналы. Я не скрывала, что подала заявку на кастинг проекта "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". Я написала об этом в своем Instagram, и меня поддержали в этом очень многие люди. Для меня это очень важно", — рассказала Сабина.
Девушка добавила, что пришла на проект с особой целью: наладить отношения с отцом, бросившим ее в возрасте 13 лет. По словам модели, однажды она нагрубила папе, за что он высадил ее зимой из машины и уехал. После этого Сабина не видела его четыре года, а все попытки попросить прощения провалились.
"Я не хочу доказывать отцу что-то. Я просто хочу, чтобы он увидел, что я здесь, на федеральном российском канале, который он тоже смотрит. Хочу, чтобы он увидел, что у меня все получилось. И хочу принести ему публичные извинения, если он их ждет от меня. Хочу, чтобы наше недопонимание закончилось", — призналась она.
Красота и искренность Сабины впечатлили ведущих шоу и главного эксперта — немецкого модельера Филиппа Плейна. Она получила шанс стать участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", премьера которого состоится 21 марта.
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 18:45Шоубиз
Как прошла закрытая презентация шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"
 
Шоубизотцы и детиотношенияШоу-бизнесАбхазияТНТ (телеканал)
 
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