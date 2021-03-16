https://ria.ru/20210316/model-1601350777.html

Жертва буллинга стала участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"

Жертва буллинга стала участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"

Сабина Рабая — профессиональная модель, пережившая в детстве предательство отца и буллинг со стороны одноклассников, стала участницей нового шоу "ТЫ_Топ-модель... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T03:00

2021-03-16T03:00

2021-03-16T03:00

отцы и дети

отношения

шоу-бизнес

абхазия

шоубиз

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сабина Рабая — профессиональная модель, пережившая в детстве предательство отца и буллинг со стороны одноклассников, стала участницей нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", сообщили в пресс-службе телеканала.По словам девушки, выросшей в Абхазии, она с детства была "забитым ребенком". В школе над ней издевались сверстники, которые иногда даже плевали в ее портфель, родные не принимали выбор Сабины стать моделью, а двоюродный брат оскорблял непристойными словами после того, как увидел фото сестры в купальнике.Девушка добавила, что пришла на проект с особой целью: наладить отношения с отцом, бросившим ее в возрасте 13 лет. По словам модели, однажды она нагрубила папе, за что он высадил ее зимой из машины и уехал. После этого Сабина не видела его четыре года, а все попытки попросить прощения провалились."Я не хочу доказывать отцу что-то. Я просто хочу, чтобы он увидел, что я здесь, на федеральном российском канале, который он тоже смотрит. Хочу, чтобы он увидел, что у меня все получилось. И хочу принести ему публичные извинения, если он их ждет от меня. Хочу, чтобы наше недопонимание закончилось", — призналась она.Красота и искренность Сабины впечатлили ведущих шоу и главного эксперта — немецкого модельера Филиппа Плейна. Она получила шанс стать участницей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ", премьера которого состоится 21 марта.

https://ria.ru/20210311/model-1600811248.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отцы и дети, отношения, шоу-бизнес, абхазия, тнт (телеканал)