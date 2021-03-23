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"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают отдых президента России Владимира Путина в Сибири. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T03:17
2021-03-23T03:17
россия
джо байден
владимир путин
сергей шойгу
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают отдых президента России Владимира Путина в Сибири.Путин провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.Многие пользователи высоко оценили решение Путина провести выходные на свежем воздухе."Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни", — признался Nothankuu.При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа."Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу — Прим. ред.) до окостенения", — пошутил Betascience.Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ."Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены", — отметил Olderandslower."Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни", — метафорично констатировал dai2000.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210322/razgovor-1602296036.html
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россия, джо байден, владимир путин, сергей шойгу, сша, в мире

"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге

03:17 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают отдых президента России Владимира Путина в Сибири.
Путин провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Многие пользователи высоко оценили решение Путина провести выходные на свежем воздухе.

"Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер", — уверен PaperCutSurvivor.

"Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни", — признался Nothankuu.
"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в тайге
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа.
"Им нужно было пригласить Байдена", — пошутил в этой связи Swiss fondue.
"Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу — Прим. ред.) до окостенения", — пошутил Betascience.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 12:51
Песков заявил о неготовности Байдена к разговору с Путиным
Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.

"Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге. — Прим. ред.), так называемый "лидер свободного мира" не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом", — обратил внимание SilverIce.

"Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены", — отметил Olderandslower.
"Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни", — метафорично констатировал dai2000.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 20:52
Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения на трапе
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСергей ШойгуСШАВ мире
 
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