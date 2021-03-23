https://ria.ru/20210323/putin-1602412942.html

"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге

"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают отдых президента России Владимира Путина в Сибири. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T03:17

2021-03-23T03:17

2021-03-23T03:17

россия

джо байден

владимир путин

сергей шойгу

сша

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают отдых президента России Владимира Путина в Сибири.Путин провел выходные в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.Многие пользователи высоко оценили решение Путина провести выходные на свежем воздухе."Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни", — признался Nothankuu.При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа."Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу — Прим. ред.) до окостенения", — пошутил Betascience.Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ."Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены", — отметил Olderandslower."Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни", — метафорично констатировал dai2000.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210322/razgovor-1602296036.html

https://ria.ru/20210322/bayden-1602395839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сергей шойгу, сша, в мире