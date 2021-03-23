https://ria.ru/20210323/minoborony-1602494307.html
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении военное сотрудничество
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении военное сотрудничество
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном вопросы военного и военно-технического... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:30
2021-03-23T15:30
2021-03-23T15:30
вагаршак арутюнян
нагорный карабах
сергей шойгу
армения
в мире
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном вопросы военного и военно-технического сотрудничества и обстановку в регионе, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html
нагорный карабах
армения
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вагаршак арутюнян, нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире