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Хинштейн рассказал, в каком случае следует запретить интервью с маньяками
Хинштейн рассказал, в каком случае следует запретить интервью с маньяками
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн считает неправильным запрещать любые интервью с преступниками, однако он обещал подумать над... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:16
2021-03-23T16:16
виктор мохов
россия
госдума рф
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн считает неправильным запрещать любые интервью с преступниками, однако он обещал подумать над нормами закона, запрещающими прямую речь преступников в интернете и СМИ, если при этом создается их позитивный образ.Ранее телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу скопинским маньяком Виктором Моховым, похитившим двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса"."Понимаю и разделяю возмущение многих по поводу интервью со "скопинским маньяком". Я тоже против подобной "журналистики". Преступник - не только не демонстрирует раскаяние, а, напротив, чуть ли не бравирует своими "подвигами". Однако запрещать любые интервью с преступниками, в принципе, считаю неправильным", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале во вторник.Он добавил, что "если злодей раскаялся искренне, и рассказ о нем - не только не героизирует, а дискредитирует преступника, это может иметь серьёзный профилактический эффект". "Когда зритель/читатель/слушатель будет видеть, сколь печально и трагично заканчиваются криминальные похождения, для многих - это станет "холодным душем", - заметил парламентарий. Он привел в пример репортаж из колонии "Чёрный дельфин", где люди видят "весь ужас существования пожизненно осуждённых"."И совсем другое - интервью в стиле "Бригады" или смакование злодеяний маньяков. Предлагаю вместе с коллегами подумать над нормой закона, запрещающей прямую речь преступников в интернете и СМИ при условии, что она формирует ложное представление о преступности, создаёт позитивный образ криминальных лиц", - написал Хинштейн.Он подчеркнул, что в случае подобной инициативы "очень важна чёткость формулировок". "Поскольку инициатива - исходит от Союза журналистов, оптимально, чтобы соответствующую редакцию закона предложило именно журналистское сообщество", - отметил Хинштейн.Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного Моховым в интервью намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
https://ria.ru/20210320/manyak-1602115794.html
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виктор мохов, россия, госдума рф, александр хинштейн, общество

Хинштейн рассказал, в каком случае следует запретить интервью с маньяками

16:16 23.03.2021
 
© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн считает неправильным запрещать любые интервью с преступниками, однако он обещал подумать над нормами закона, запрещающими прямую речь преступников в интернете и СМИ, если при этом создается их позитивный образ.
Ранее телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу скопинским маньяком Виктором Моховым, похитившим двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".
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"Понимаю и разделяю возмущение многих по поводу интервью со "скопинским маньяком". Я тоже против подобной "журналистики". Преступник - не только не демонстрирует раскаяние, а, напротив, чуть ли не бравирует своими "подвигами". Однако запрещать любые интервью с преступниками, в принципе, считаю неправильным", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале во вторник.
Он добавил, что "если злодей раскаялся искренне, и рассказ о нем - не только не героизирует, а дискредитирует преступника, это может иметь серьёзный профилактический эффект". "Когда зритель/читатель/слушатель будет видеть, сколь печально и трагично заканчиваются криминальные похождения, для многих - это станет "холодным душем", - заметил парламентарий. Он привел в пример репортаж из колонии "Чёрный дельфин", где люди видят "весь ужас существования пожизненно осуждённых".
"И совсем другое - интервью в стиле "Бригады" или смакование злодеяний маньяков. Предлагаю вместе с коллегами подумать над нормой закона, запрещающей прямую речь преступников в интернете и СМИ при условии, что она формирует ложное представление о преступности, создаёт позитивный образ криминальных лиц", - написал Хинштейн.
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Он подчеркнул, что в случае подобной инициативы "очень важна чёткость формулировок". "Поскольку инициатива - исходит от Союза журналистов, оптимально, чтобы соответствующую редакцию закона предложило именно журналистское сообщество", - отметил Хинштейн.
Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного Моховым в интервью намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.
В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.
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Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
 
Виктор МоховРоссияГосдума РФАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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