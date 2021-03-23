https://ria.ru/20210323/manyak-1602497798.html

"Ниже плинтуса". Глава СЖР оценил интервью скопинского маньяка

"Ниже плинтуса". Глава СЖР оценил интервью скопинского маньяка

Интервью скопинского маньяка Виктора Мохова Ксении Собчак не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:48

2021-03-23T15:48

2021-03-23T16:03

виктор мохов

соловьев владимир (журналист)

союз журналистов россии

ксения собчак

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Интервью скопинского маньяка Виктора Мохова Ксении Собчак не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса", такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, предложив депутатам присмотреться к американскому законодательству, запрещающему жестоким преступникам рассказывать о своих деяниях.Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, похитившим и двух несовершеннолетних девушек."В данном случае, конечно, это вряд ли имеет отношение к журналистике. Это скандальный шоу-бизнес. И конечно, о какой-то этике, морали вряд ли что-то можно говорить. Это все уже давно ниже плинтуса", - прокомментировал новость Соловьев.Глава СЖР напомнил, что в американском законодательстве "ограничена возможность рассказывать о своих преступлениях именно страшным маньякам", которые вышли на свободу и "готовы за деньги продать информацию о том, как они совершали свои преступления"."Стоит нашим депутатам присмотреться к практике американцев и задуматься о таких вещах. Я говорю о той правовой лазейке, которой воспользовалась Собчак, когда у нас таким страшным маньякам разрешено рассказывать за деньги о своих преступлениях", - отметил Соловьев.В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.

https://ria.ru/20210320/manyak-1602115794.html

https://ria.ru/20210306/manyak-1600166721.html

https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, соловьев владимир (журналист), союз журналистов россии, ксения собчак, общество