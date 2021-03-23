https://ria.ru/20210323/lgoty-1602464086.html

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, введенные в прошлом году из-за пандемии, пишет "Парламентская газета". РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:12

2021-03-23T13:12

2021-03-23T14:03

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

виктор евтухов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, введенные в прошлом году из-за пандемии, пишет "Парламентская газета".Новогодние выплаты президентаТак, до 1 апреля можно подать заявление на получение новогодних выплат в пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Такой указ президент России Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.К 25 декабря 2020 года большинство россиян получили деньги в беззаявительном порядке. Больничные для категории "65+"Кроме того, с 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции.В 2020 году правительство позволило не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности.Послабления для заемщиковС 31 марта перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.Так, самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса могли подать соответствующие заявления с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание касалось банков, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов.Помимо этого, до 31 марта действует запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников.Наличные для электронных кошельковДо 1 апреля Банк России разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников. В дальнейшем это можно будет делать только с привязанного банковского счета. Цены на масло и сахарС 1 апреля перестает действовать принятое в декабре 2020 года постановление правительства о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Меру вводили из-за подорожания этих продуктов в конце прошлого года. Первого марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что, по данным Росстата и ФНС, цены на продукты стабилизировались. Минсельхоз, в свою очередь, прогнозирует хороший урожай, что позволит избежать дефицита и повторного роста цен.При этом профильные ведомства планируют провести консультации с бизнесом о продлении действия соглашений.Онлайн-регистрация для безработныхС 31 марта перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости через порталы "Госуслуги" и "Работа в России".Вместе с тем в начале марта Минтруд опубликовал проект постановления, предполагающего продление правил до 30 июля 2021 года.Документооборот в электронном видеКроме того, с 1 апреля завершается эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатных носителях. Участие в нем носит добровольный характер, а весь обмен данными происходит на портале "Работа в России". Тем не менее 10 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении эксперимента до 15 ноября 2021 года. Документ готовятся рассмотреть в Совете Федерации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/lgota-1601195046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/lgoty-1600030089.html

https://ria.ru/20210219/lgoty-1598140590.html

https://ria.ru/20210317/lgoty-1601573522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, виктор евтухов, владимир путин, общество