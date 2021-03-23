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В России с 1 апреля отменят некоторые льготы
В России с 1 апреля отменят некоторые льготы
В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, введенные в прошлом году из-за пандемии, пишет "Парламентская газета". РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:12
2021-03-23T14:03
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
виктор евтухов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, введенные в прошлом году из-за пандемии, пишет "Парламентская газета".Новогодние выплаты президентаТак, до 1 апреля можно подать заявление на получение новогодних выплат в пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Такой указ президент России Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.К 25 декабря 2020 года большинство россиян получили деньги в беззаявительном порядке. Больничные для категории "65+"Кроме того, с 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции.В 2020 году правительство позволило не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности.Послабления для заемщиковС 31 марта перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.Так, самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса могли подать соответствующие заявления с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание касалось банков, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов.Помимо этого, до 31 марта действует запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников.Наличные для электронных кошельковДо 1 апреля Банк России разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников. В дальнейшем это можно будет делать только с привязанного банковского счета. Цены на масло и сахарС 1 апреля перестает действовать принятое в декабре 2020 года постановление правительства о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Меру вводили из-за подорожания этих продуктов в конце прошлого года. Первого марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что, по данным Росстата и ФНС, цены на продукты стабилизировались. Минсельхоз, в свою очередь, прогнозирует хороший урожай, что позволит избежать дефицита и повторного роста цен.При этом профильные ведомства планируют провести консультации с бизнесом о продлении действия соглашений.Онлайн-регистрация для безработныхС 31 марта перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости через порталы "Госуслуги" и "Работа в России".Вместе с тем в начале марта Минтруд опубликовал проект постановления, предполагающего продление правил до 30 июля 2021 года.Документооборот в электронном видеКроме того, с 1 апреля завершается эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатных носителях. Участие в нем носит добровольный характер, а весь обмен данными происходит на портале "Работа в России". Тем не менее 10 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении эксперимента до 15 ноября 2021 года. Документ готовятся рассмотреть в Совете Федерации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/lgota-1601195046.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/lgoty-1600030089.html
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совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, виктор евтухов, владимир путин, общество

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы

13:12 23.03.2021 (обновлено: 14:03 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Старый Арбат в Москве
Прохожие на улице Старый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, введенные в прошлом году из-за пандемии, пишет "Парламентская газета".

Новогодние выплаты президента

Так, до 1 апреля можно подать заявление на получение новогодних выплат в пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Такой указ президент России Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.
К 25 декабря 2020 года большинство россиян получили деньги в беззаявительном порядке.

Больничные для категории "65+"

Кроме того, с 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции.
В 2020 году правительство позволило не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности.
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В Госдуме решили предоставить новую льготу несовершеннолетним

Послабления для заемщиков

С 31 марта перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.
Так, самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса могли подать соответствующие заявления с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание касалось банков, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов.
Помимо этого, до 31 марта действует запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников.

Наличные для электронных кошельков

До 1 апреля Банк России разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников.
В дальнейшем это можно будет делать только с привязанного банковского счета.
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Цены на масло и сахар

С 1 апреля перестает действовать принятое в декабре 2020 года постановление правительства о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Меру вводили из-за подорожания этих продуктов в конце прошлого года.
Первого марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что, по данным Росстата и ФНС, цены на продукты стабилизировались. Минсельхоз, в свою очередь, прогнозирует хороший урожай, что позволит избежать дефицита и повторного роста цен.
При этом профильные ведомства планируют провести консультации с бизнесом о продлении действия соглашений.
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Минпросвещения предложило ввести льготы на семейные путевки и билеты

Онлайн-регистрация для безработных

С 31 марта перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости через порталы "Госуслуги" и "Работа в России".
Вместе с тем в начале марта Минтруд опубликовал проект постановления, предполагающего продление правил до 30 июля 2021 года.

Документооборот в электронном виде

Кроме того, с 1 апреля завершается эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатных носителях.
Участие в нем носит добровольный характер, а весь обмен данными происходит на портале "Работа в России".
Тем не менее 10 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении эксперимента до 15 ноября 2021 года. Документ готовятся рассмотреть в Совете Федерации.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 06:17Распространение коронавируса
В России предложили создать новую категорию льготников
 
Совет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФВиктор ЕвтуховВладимир ПутинОбщество
 
 
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