https://ria.ru/20210323/kozha-1602418435.html

Названы пять самых вредных для кожи привычек

Названы пять самых вредных для кожи привычек

Портал "Здоровье с Еленой Малышевой" перечислил привычки, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на кожу. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:33

2021-03-23T07:33

2021-03-23T09:19

россия

елена малышева

кожа

здоровье

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Портал "Здоровье с Еленой Малышевой" перечислил привычки, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на кожу.Прежде всего это недостаточное очищение лица перед сном. Дело в том, что ночью клетки восстанавливаются и обновляются, только если кожа полностью чиста.Еще одна вредная привычка — это курение. Она приводит к уменьшению притока крови к коже, из-за чего та недополучает кислород и питательные вещества. А из-за токсичных веществ в сигаретах кожа теряет упругость и эластичность.К проблемам с кожей может привести и использование солнцезащитного средства лишь раз в день. Кроме того, кожа становится менее эластичной, гладкой и более уязвимой для солнца из-за пристрастия к сладкому.Еще одна вредная привычка — неправильное лечение акне. Авторы статьи напоминают, что при выдавливании прыщей есть риск заполучить шрам или инфекцию. Поэтому они советуют бороться с прыщами при помощи бензоилпероксида и салициловой кислоты.

https://ria.ru/20201120/starenie-1585460801.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, елена малышева, кожа, здоровье, общество