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Названы пять самых вредных для кожи привычек
Названы пять самых вредных для кожи привычек
Портал "Здоровье с Еленой Малышевой" перечислил привычки, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на кожу. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:33
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россия
елена малышева
кожа
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Портал "Здоровье с Еленой Малышевой" перечислил привычки, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на кожу.Прежде всего это недостаточное очищение лица перед сном. Дело в том, что ночью клетки восстанавливаются и обновляются, только если кожа полностью чиста.Еще одна вредная привычка — это курение. Она приводит к уменьшению притока крови к коже, из-за чего та недополучает кислород и питательные вещества. А из-за токсичных веществ в сигаретах кожа теряет упругость и эластичность.К проблемам с кожей может привести и использование солнцезащитного средства лишь раз в день. Кроме того, кожа становится менее эластичной, гладкой и более уязвимой для солнца из-за пристрастия к сладкому.Еще одна вредная привычка — неправильное лечение акне. Авторы статьи напоминают, что при выдавливании прыщей есть риск заполучить шрам или инфекцию. Поэтому они советуют бороться с прыщами при помощи бензоилпероксида и салициловой кислоты.
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россия, елена малышева, кожа, здоровье, общество

Названы пять самых вредных для кожи привычек

07:33 23.03.2021 (обновлено: 09:19 23.03.2021)
 
© Fotolia / Syda ProductionsУход за лицом
Уход за лицом - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Портал "Здоровье с Еленой Малышевой" перечислил привычки, которые оказывают наиболее пагубное воздействие на кожу.
Прежде всего это недостаточное очищение лица перед сном. Дело в том, что ночью клетки восстанавливаются и обновляются, только если кожа полностью чиста.

"Грязь, кожный жир и несмытая косметика засоряют поры, провоцируют акне и пересушивают кожу", — говорится на сайте.

Еще одна вредная привычка — это курение. Она приводит к уменьшению притока крови к коже, из-за чего та недополучает кислород и питательные вещества. А из-за токсичных веществ в сигаретах кожа теряет упругость и эластичность.
К проблемам с кожей может привести и использование солнцезащитного средства лишь раз в день.
"Наносите его в любое время года и обновляйте каждый раз перед выходом на улицу", —говорится в статье.
Кроме того, кожа становится менее эластичной, гладкой и более уязвимой для солнца из-за пристрастия к сладкому.
Еще одна вредная привычка — неправильное лечение акне. Авторы статьи напоминают, что при выдавливании прыщей есть риск заполучить шрам или инфекцию. Поэтому они советуют бороться с прыщами при помощи бензоилпероксида и салициловой кислоты.
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РоссияЕлена МалышевакожаЗдоровьеОбщество
 
 
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