https://ria.ru/20210323/intervyu-1602499902.html
Депутат попросил МВД проверить интервью скопинского маньяка
Депутат попросил МВД проверить интервью скопинского маньяка
Депутат Госдумы Антон Горелкин (ЕР) после интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:57
2021-03-23T15:57
2021-03-23T15:57
россия
антон горелкин
владимир соловьев (телеведущий)
лдпр
госдума рф
единая россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин (ЕР) после интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.В своем запросе, который депутат опубликовал в Telegram-канале, Горелкин отмечает, что фильм Собчак породил значительное возмущение в обществе.В этой связи депутат просит министра внутренних дел сообщить от лица ведомства экспертное мнение - могут ли выступления в СМИ и соцсетях лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, способствовать росту таких нарушений и повышению уровня насилия в обществе.Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, похитившим и двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, а также пообщалась с одной из его жертв.
https://ria.ru/20210323/intervyu-1602495087.html
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россия, антон горелкин, владимир соловьев (телеведущий), лдпр, госдума рф, единая россия, владимир колокольцев
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Депутат Госдумы Антон Горелкин
(ЕР
) после интервью Ксении Собчак
со "скопинским маньяком" направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву
с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.
В своем запросе, который депутат опубликовал в Telegram-канале, Горелкин отмечает, что фильм Собчак породил значительное возмущение в обществе.
"Маньяк преподносится общественности как человек, который своими преступлениями сумел заработать всероссийскую славу, деньги и знакомство со знаменитостями. Реклама образа маньяка в СМИ, его финансовое обогащение за счет своего преступного прошлого приводит к феномену нормализации зла и крайне негативно влияет на общественную мораль", - пишет Горелкин.
В этой связи депутат просит министра внутренних дел сообщить от лица ведомства экспертное мнение - могут ли выступления в СМИ и соцсетях лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, способствовать росту таких нарушений и повышению уровня насилия в обществе.
"Будут ли, на Ваш взгляд, эффективны законодательные ограничения, которые бы препятствовали лицам, осужденным за вышеуказанные преступления, участвовать в медиа и получать деньги или иную выгоду от информации о совершенных злодеяниях?" - добавляет Горелкин.
Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, похитившим и двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев
заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".
В 2000 году слесарь Виктор Мохов
из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, а также пообщалась с одной из его жертв.