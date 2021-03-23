https://ria.ru/20210323/intervyu-1602499902.html

Депутат попросил МВД проверить интервью скопинского маньяка

Депутат попросил МВД проверить интервью скопинского маньяка

Депутат Госдумы Антон Горелкин (ЕР) после интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:57

2021-03-23T15:57

2021-03-23T15:57

россия

антон горелкин

владимир соловьев (телеведущий)

лдпр

госдума рф

единая россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин (ЕР) после интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.В своем запросе, который депутат опубликовал в Telegram-канале, Горелкин отмечает, что фильм Собчак породил значительное возмущение в обществе.В этой связи депутат просит министра внутренних дел сообщить от лица ведомства экспертное мнение - могут ли выступления в СМИ и соцсетях лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, способствовать росту таких нарушений и повышению уровня насилия в обществе.Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, похитившим и двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, а также пообщалась с одной из его жертв.

https://ria.ru/20210323/intervyu-1602495087.html

https://ria.ru/20210323/manyak-1602497798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон горелкин, владимир соловьев (телеведущий), лдпр, госдума рф, единая россия, владимир колокольцев