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Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками
Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, выразив тем самым... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:33
2021-03-23T15:33
виктор мохов
лдпр
ксения собчак
владимир жириновский
происшествия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, выразив тем самым возмущение по поводу интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком", и призвал отстранить телеведущую от эфира.Он также предложил "отстранить Собчак от любого эфира" и отправить гендиректору Первого канала Константину Эрнсту обращение по поводу эфиров с "убийцами, насильниками и маньяками".В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, а также пообщалась с одной из его жертв.
https://ria.ru/20210320/manyak-1602115794.html
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виктор мохов, лдпр, ксения собчак, владимир жириновский, происшествия

Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками

15:33 23.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, выразив тем самым возмущение по поводу интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком", и призвал отстранить телеведущую от эфира.

"Давайте проект закона – запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц", - сказал Жириновский журналистам.

Он также предложил "отстранить Собчак от любого эфира" и отправить гендиректору Первого канала Константину Эрнсту обращение по поводу эфиров с "убийцами, насильниками и маньяками".
В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.
Виктор Мохов - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 13:49
Скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, а также пообщалась с одной из его жертв.
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:57
Бывшей пленнице "скопинского маньяка" предложили государственную защиту
 
Виктор МоховЛДПРКсения СобчакВладимир ЖириновскийПроисшествия
 
 
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