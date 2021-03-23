https://ria.ru/20210323/intervyu-1602495087.html

Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками

Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, выразив тем самым... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:33

2021-03-23T15:33

2021-03-23T15:33

виктор мохов

лдпр

ксения собчак

владимир жириновский

происшествия

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, выразив тем самым возмущение по поводу интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком", и призвал отстранить телеведущую от эфира.Он также предложил "отстранить Собчак от любого эфира" и отправить гендиректору Первого канала Константину Эрнсту обращение по поводу эфиров с "убийцами, насильниками и маньяками".В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, а также пообщалась с одной из его жертв.

https://ria.ru/20210320/manyak-1602115794.html

https://ria.ru/20210318/plennitsa-1601859752.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, лдпр, ксения собчак, владимир жириновский, происшествия