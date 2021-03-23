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Роскомнадзор предложил расширить действие закона о персональных данных
Роскомнадзор предложил расширить действие закона о персональных данных
Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:43
2021-03-23T16:07
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.Федеральный закон № 152 "О персональных данных" регулирует сбор и обработку личной информации о россиянах: ответственное лицо или компания обязаны принимать меры по предотвращению утечки конфиденциальных сведений.В ведомстве также хотят обязать операторов персональных данных возмещать ущерб в случае их неправомерной передачи."То есть это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Госдумы проработать, чтобы возмещение &lt;...&gt;, в частности морального ущерба субъекта персональных данных, было соразмерно этому ущербу", — заявил Логунов.Кроме того, регулятор считает правильным ограничить передачу индивидуальной информации о россиянах за границу. "То есть &lt;...&gt; внести некоторые правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки", — пояснил замглавы ведомства.Меры призваны дополнительно защитить права граждан, подчеркнули в Роспотребнадзоре.В начале марта Минцифры предложило изменить требования к обработке обезличенных сведений. Поправки, как объяснили их авторы, направлены на усиление защиты прав россиян при обороте "больших данных".
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Роскомнадзор предложил расширить действие закона о персональных данных

11:43 23.03.2021 (обновлено: 16:07 23.03.2021)
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.

"Сделать это можно в том числе в соглашении между уполномоченным органом власти в области персональных данных, это Роскомнадзор, и иностранными органами власти. Возможно, какими-то другими механизмами, но эта задача не теряет своей актуальности", — сказал он на заседании рабочей группы комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями.

Федеральный закон № 152 "О персональных данных" регулирует сбор и обработку личной информации о россиянах: ответственное лицо или компания обязаны принимать меры по предотвращению утечки конфиденциальных сведений.
В ведомстве также хотят обязать операторов персональных данных возмещать ущерб в случае их неправомерной передачи.
"То есть это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Госдумы проработать, чтобы возмещение <...>, в частности морального ущерба субъекта персональных данных, было соразмерно этому ущербу", — заявил Логунов.
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Кроме того, регулятор считает правильным ограничить передачу индивидуальной информации о россиянах за границу. "То есть <...> внести некоторые правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки", — пояснил замглавы ведомства.
Меры призваны дополнительно защитить права граждан, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В начале марта Минцифры предложило изменить требования к обработке обезличенных сведений. Поправки, как объяснили их авторы, направлены на усиление защиты прав россиян при обороте "больших данных".
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