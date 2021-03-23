https://ria.ru/20210323/dannye-1602446359.html
Роскомнадзор предложил расширить действие закона о персональных данных
Роскомнадзор предложил расширить действие закона о персональных данных
Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:43
2021-03-23T11:43
2021-03-23T16:07
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.Федеральный закон № 152 "О персональных данных" регулирует сбор и обработку личной информации о россиянах: ответственное лицо или компания обязаны принимать меры по предотвращению утечки конфиденциальных сведений.В ведомстве также хотят обязать операторов персональных данных возмещать ущерб в случае их неправомерной передачи."То есть это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Госдумы проработать, чтобы возмещение <...>, в частности морального ущерба субъекта персональных данных, было соразмерно этому ущербу", — заявил Логунов.Кроме того, регулятор считает правильным ограничить передачу индивидуальной информации о россиянах за границу. "То есть <...> внести некоторые правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки", — пояснил замглавы ведомства.Меры призваны дополнительно защитить права граждан, подчеркнули в Роспотребнадзоре.В начале марта Минцифры предложило изменить требования к обработке обезличенных сведений. Поправки, как объяснили их авторы, направлены на усиление защиты прав россиян при обороте "больших данных".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роскомнадзор
предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.
"Сделать это можно в том числе в соглашении между уполномоченным органом власти в области персональных данных, это Роскомнадзор, и иностранными органами власти. Возможно, какими-то другими механизмами, но эта задача не теряет своей актуальности", — сказал он на заседании рабочей группы комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями.
Федеральный закон № 152 "О персональных данных" регулирует сбор и обработку личной информации о россиянах: ответственное лицо или компания обязаны принимать меры по предотвращению утечки конфиденциальных сведений.
В ведомстве также хотят обязать операторов персональных данных возмещать ущерб в случае их неправомерной передачи.
"То есть это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Госдумы проработать, чтобы возмещение <...>, в частности морального ущерба субъекта персональных данных, было соразмерно этому ущербу", — заявил Логунов.
Кроме того, регулятор считает правильным ограничить передачу индивидуальной информации о россиянах за границу. "То есть <...> внести некоторые правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки", — пояснил замглавы ведомства.
Меры призваны дополнительно защитить права граждан, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В начале марта Минцифры предложило
изменить требования к обработке обезличенных сведений. Поправки, как объяснили
их авторы, направлены на усиление защиты прав россиян при обороте "больших данных".