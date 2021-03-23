https://ria.ru/20210323/dannye-1602446359.html

Роскомнадзор предложил расширить действие закона о персональных данных

Роскомнадзор предложил расширить действие закона о персональных данных

Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:43

2021-03-23T11:43

2021-03-23T16:07

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.Федеральный закон № 152 "О персональных данных" регулирует сбор и обработку личной информации о россиянах: ответственное лицо или компания обязаны принимать меры по предотвращению утечки конфиденциальных сведений.В ведомстве также хотят обязать операторов персональных данных возмещать ущерб в случае их неправомерной передачи."То есть это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Госдумы проработать, чтобы возмещение <...>, в частности морального ущерба субъекта персональных данных, было соразмерно этому ущербу", — заявил Логунов.Кроме того, регулятор считает правильным ограничить передачу индивидуальной информации о россиянах за границу. "То есть <...> внести некоторые правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки", — пояснил замглавы ведомства.Меры призваны дополнительно защитить права граждан, подчеркнули в Роспотребнадзоре.В начале марта Минцифры предложило изменить требования к обработке обезличенных сведений. Поправки, как объяснили их авторы, направлены на усиление защиты прав россиян при обороте "больших данных".

https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html

https://ria.ru/20201230/dannye-1591585356.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии