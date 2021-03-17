https://ria.ru/20210317/popravki-1601732134.html

Минцифры разъяснило поправки в закон о персональных данных

Минцифры разъяснило поправки в закон о персональных данных

Поправки в закон о персональных данных направлены на усиление защиты прав граждан при обороте "больших данных", сообщили РИА Новости в Минцифры РФ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T23:04

2021-03-17T23:04

2021-03-17T23:04

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Поправки в закон о персональных данных направлены на усиление защиты прав граждан при обороте "больших данных", сообщили РИА Новости в Минцифры РФ.Ранее министерство предложило изменить требования к обработке обезличенной информации, чтобы стало необходимым согласие человека не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание."Министерство предлагает усилить защиту прав граждан при обороте больших данных путем получения оператором согласия на обезличивание его персональных данных и цели их использования", - сообщили в Минцифры.В ведомстве подчеркнули, что люди будут знать, кто и где будет использовать их обезличенные данные.Кроме того, предлагается, чтобы государство предоставляло отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем. "Таким образом будут созданы условия для развития технологий искусственного интеллекта. Отдельно предусмотрено, что эти компании не смогут накапливать данные в своих информсистемах", - отметили в ведомстве.Помимо этого планируется, что органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций.

https://ria.ru/20210303/biznes-1599835767.html

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россия

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2021

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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество