https://ria.ru/20210317/popravki-1601732134.html
Минцифры разъяснило поправки в закон о персональных данных
Минцифры разъяснило поправки в закон о персональных данных
Поправки в закон о персональных данных направлены на усиление защиты прав граждан при обороте "больших данных", сообщили РИА Новости в Минцифры РФ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T23:04
2021-03-17T23:04
2021-03-17T23:04
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Поправки в закон о персональных данных направлены на усиление защиты прав граждан при обороте "больших данных", сообщили РИА Новости в Минцифры РФ.Ранее министерство предложило изменить требования к обработке обезличенной информации, чтобы стало необходимым согласие человека не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание."Министерство предлагает усилить защиту прав граждан при обороте больших данных путем получения оператором согласия на обезличивание его персональных данных и цели их использования", - сообщили в Минцифры.В ведомстве подчеркнули, что люди будут знать, кто и где будет использовать их обезличенные данные.Кроме того, предлагается, чтобы государство предоставляло отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем. "Таким образом будут созданы условия для развития технологий искусственного интеллекта. Отдельно предусмотрено, что эти компании не смогут накапливать данные в своих информсистемах", - отметили в ведомстве.Помимо этого планируется, что органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций.
https://ria.ru/20210303/biznes-1599835767.html
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Поправки в закон о персональных данных направлены на усиление защиты прав граждан при обороте "больших данных", сообщили РИА Новости в Минцифры РФ.
Ранее министерство предложило изменить требования к обработке обезличенной информации, чтобы стало необходимым согласие человека не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание.
"Министерство предлагает усилить защиту прав граждан при обороте больших данных путем получения оператором согласия на обезличивание его персональных данных и цели их использования", - сообщили в Минцифры.
В ведомстве подчеркнули, что люди будут знать, кто и где будет использовать их обезличенные данные.
Кроме того, предлагается, чтобы государство предоставляло отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем. "Таким образом будут созданы условия для развития технологий искусственного интеллекта. Отдельно предусмотрено, что эти компании не смогут накапливать данные в своих информсистемах", - отметили в ведомстве.
Помимо этого планируется, что органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций.