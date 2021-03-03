https://ria.ru/20210303/biznes-1599835767.html

Бизнес сможет использовать обезличенные данные россиян с ограничениями

Бизнес сможет использовать обезличенные данные россиян с ограничениями

Минцифры РФ подготовило поправки к законопроекту об обезличенных персональных данных, по которым предлагается дать возможность бизнесу свободно обрабатывать... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T22:00

2021-03-03T22:00

2021-03-03T22:00

сбербанк россии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

технологии

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило поправки к законопроекту об обезличенных персональных данных, по которым предлагается дать возможность бизнесу свободно обрабатывать такие данные с учетом обеспечения защиты персональных данных россиян, говорится в сообщении министерства по итогам совещания, где обсуждались поправки.Госдума 16 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", устанавливающий порядок обезличивания персональных данных. Законопроект также устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных.Минцифры подготовило к этому законопроекту поправки, согласно которым обезличивание персональных данных может осуществляться только с согласия человека или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных.Кроме того, поправки предусматривают, что бизнес сможет свободно обрабатывать обезличенные данные. При этом для обеспечения защиты персональных данных россиян предлагается ввести ряд ограничений для операторов, которые обрабатывают данные. "Например, оператор не сможет использовать иную информацию, действия и методы, которые помогут определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту", - уточняется в сообщении Минцифры.Там добавили, что также будет запрещено в дополнение к обезличенным данным передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека. "Под запретом окажется де-обезличивание данных, за исключением случаев, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека", - поясняет министерство."Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных – наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания. При этом права россиян на безопасную обработку и сохранение их персональных данных будут соблюдены", - приводятся в сообщении слова врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрия Реуцкого.В Минцифры уточнили, что в обсуждении поправок в среду участвовали представители Минэкономразвития, Роскомнадзора, предпринимательское сообщество представляло АНО "Цифровая экономика", фонд "Сколково", Ассоциация больших данных, Сбербанк. В ближайшее время поправки в законопроект будут представлены в правительство РФ.

https://ria.ru/20201230/dannye-1591585356.html

https://ria.ru/20201216/shtraf-1589502930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии, общество