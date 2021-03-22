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СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР, рассказал в интервью РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T03:02
2021-03-22T10:10
псковская область
новгородская область
шахты
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ссср
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР, рассказал в интервью РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.Глава ведомства объяснил, что речь идет про уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях членами Зондеркоманды СС-10 "а" по уничтожению советских граждан в Ейском детском доме, где были убиты более 200 детей, а также об обстоятельствах уничтожения людей, содержавшихся в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.Кроме того, добавил собеседник агентства, в это же производство включены дела о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с поселком Змиёвская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек."Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела", — сказал он.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20210316/dokumenty-1601496380.html
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новгородская область
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псковская область, новгородская область, шахты, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср, общество

СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

03:02 22.03.2021 (обновлено: 10:10 22.03.2021)
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР, рассказал в интервью РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.
Глава ведомства объяснил, что речь идет про уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях членами Зондеркоманды СС-10 "а" по уничтожению советских граждан в Ейском детском доме, где были убиты более 200 детей, а также об обстоятельствах уничтожения людей, содержавшихся в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.
Кроме того, добавил собеседник агентства, в это же производство включены дела о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с поселком Змиёвская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек.
"Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела", — сказал он.
Польские солдаты в окопах под Милосной, август 1920 г. Советско-польская война - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 15:47
На выставке в Москве показали документы о зверствах польских солдат
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
 
Псковская областьНовгородская областьШахтыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСССРОбщество
 
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