https://ria.ru/20210322/zverstva-1602245091.html

СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР, рассказал в интервью РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T03:02

2021-03-22T03:02

2021-03-22T10:10

псковская область

новгородская область

шахты

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

ссср

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР, рассказал в интервью РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.Глава ведомства объяснил, что речь идет про уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, о карательных операциях членами Зондеркоманды СС-10 "а" по уничтожению советских граждан в Ейском детском доме, где были убиты более 200 детей, а также об обстоятельствах уничтожения людей, содержавшихся в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.Кроме того, добавил собеседник агентства, в это же производство включены дела о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с поселком Змиёвская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек."Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела", — сказал он.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210316/dokumenty-1601496380.html

псковская область

новгородская область

шахты

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псковская область, новгородская область, шахты, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср, общество