В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.
Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.
Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.
Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.
Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.
Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.
В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.
В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.
Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.
Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.
Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.
Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.
После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.
После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.
Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.
Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.
Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.
В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.
Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.
Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.
После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.