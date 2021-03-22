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В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на минувших выходных отдыхали в тувинской тайге, рассказал журналистам в понедельник... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:43
2021-03-22T12:53
владимир путин
сергей шойгу
республика тыва
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на минувших выходных отдыхали в тувинской тайге, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки."Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли президент отдыхал в Республике Тува.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
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владимир путин, сергей шойгу, республика тыва, общество

В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге

12:43 22.03.2021 (обновлено: 12:53 22.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на минувших выходных отдыхали в тувинской тайге, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
"Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли президент отдыхал в Республике Тува.
"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в тайге
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРеспублика ТываОбщество
 
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