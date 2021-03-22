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В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге

В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на минувших выходных отдыхали в тувинской тайге, рассказал журналистам в понедельник... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:43

2021-03-22T12:43

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владимир путин

сергей шойгу

республика тыва

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на минувших выходных отдыхали в тувинской тайге, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки."Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли президент отдыхал в Республике Тува.

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сергей шойгу, республика тыва, общество