В Болгарии оставили под стражей подозреваемых в шпионаже в пользу России
08:40 22.03.2021 (обновлено: 08:53 22.03.2021)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пятеро подозреваемых в рамках расследования дела в Болгарии о шпионаже в пользу России оставлены под стражей, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Ранее БНТ сообщало, что военный суд Софии оставил под стражей одного из шести подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России, полковника Петра Петрова, заместителя начальника управления по бюджету и расходам в министерстве обороны Болгарии. По данным источников БНТ, при обысках у него в офисе и дома были обнаружены секретные документы НАТО.
Как передает телеканал, сторона обвинения утверждает, что им удалось собрать достаточно доказательств в отношении пятерых задержанных. В их число входят так называемый "резидент" Иван Илиев, экс-начальник военной разведки, глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, полковник Петров и двое сотрудников военной разведки.
Заседание суда началось в воскресенье и продолжалось до 5:00 (6:00 мск), указывает канал.
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже.
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.
Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.
В Совете Федерации заявили, что Россия ответит зеркально в случае высылки своих дипломатов из Болгарии, и назвали возможную высылку недружественным актом со стороны Софии.