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Болгария готова объявить российских дипломатов персонами нон грата
Болгария готова объявить российских дипломатов персонами нон грата
Болгария вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T18:25
2021-03-20T22:36
россия
бойко борисов
болгария
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Болгария вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов."В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", — сказал он журналистам.При этом премьер подчеркнул, что Москва и София сохраняют партнерские отношения по ряду направлений."Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность", — добавил он.Ранее Генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти предъявили обвинение шести гражданам страны, которые имели отношение к нацбезопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых из них задержали на 72 часа, одного отпустили под залог.В российском посольстве выразили надежду, что разбирательство будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности России к этому делу прекратят. В дипмиссии сочли подобные обвинения попыткой вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз "демонизировать" Москву.
https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html
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россия, бойко борисов, болгария, в мире

Болгария готова объявить российских дипломатов персонами нон грата

18:25 20.03.2021 (обновлено: 22:36 20.03.2021)
 
© AP Photo / Giannis PapanikosПремьер Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии Бойко Борисов - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Giannis Papanikos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Болгария вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.
"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", — сказал он журналистам.
Болгария - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 04:07
В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
При этом премьер подчеркнул, что Москва и София сохраняют партнерские отношения по ряду направлений.
"Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность", — добавил он.
Ранее Генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти предъявили обвинение шести гражданам страны, которые имели отношение к нацбезопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых из них задержали на 72 часа, одного отпустили под залог.
В российском посольстве выразили надежду, что разбирательство будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности России к этому делу прекратят. В дипмиссии сочли подобные обвинения попыткой вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз "демонизировать" Москву.
Здание посольства Франции - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 11:30
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
 
РоссияБойко БорисовБолгарияВ мире
 
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