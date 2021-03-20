https://ria.ru/20210320/diplomaty-1602143124.html

Болгария готова объявить российских дипломатов персонами нон грата

Болгария готова объявить российских дипломатов персонами нон грата

Болгария вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T18:25

2021-03-20T18:25

2021-03-20T22:36

россия

бойко борисов

болгария

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Болгария вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов."В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", — сказал он журналистам.При этом премьер подчеркнул, что Москва и София сохраняют партнерские отношения по ряду направлений."Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность", — добавил он.Ранее Генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти предъявили обвинение шести гражданам страны, которые имели отношение к нацбезопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых из них задержали на 72 часа, одного отпустили под залог.В российском посольстве выразили надежду, что разбирательство будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности России к этому делу прекратят. В дипмиссии сочли подобные обвинения попыткой вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз "демонизировать" Москву.

https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html

https://ria.ru/20210306/diplomaty-1600187871.html

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россия, бойко борисов, болгария, в мире