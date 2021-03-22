Бастрыкин рассказал о грядущих поисковых работах
06:41 22.03.2021 (обновлено: 09:30 22.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Архивные, историко-разведывательные и поисковые работы для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны, запланированы в ряде регионов РФ в рамках проекта "Без срока давности", рассказал в интервью РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Все это, по словам главы ведомства, необходимо для продолжения работы по установлению и поиску виновных с целью реализации принципа неотвратимости наказания.
"С этой целью в мае прошлого года создан Штаб по координации поисковой и архивной работы СК, в который вошли представители Минобороны России, общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", общественного совета Главного архивного управления Москвы, а также руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата ведомства, следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту "Без срока давности", руководители образовательных организаций СК РФ и представители поисковых организаций", - сказал Бастрыкин.
Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект "Без срока давности" был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.