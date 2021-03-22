https://ria.ru/20210322/poisk-1602248201.html

Бастрыкин рассказал о грядущих поисковых работах

Бастрыкин рассказал о грядущих поисковых работах

Архивные, историко-разведывательные и поисковые работы для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T06:41

2021-03-22T06:41

2021-03-22T09:30

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

ссср

общество

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Архивные, историко-разведывательные и поисковые работы для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны, запланированы в ряде регионов РФ в рамках проекта "Без срока давности", рассказал в интервью РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.Все это, по словам главы ведомства, необходимо для продолжения работы по установлению и поиску виновных с целью реализации принципа неотвратимости наказания.Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект "Без срока давности" был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210322/natsisty-1602247322.html

ссср

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2021

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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср, общество