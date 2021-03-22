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В Петербурге подростки затушили снегом Вечный огонь
В Петербурге подростки затушили снегом Вечный огонь
Полицейские разыскивают подростков, затушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:21
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ленинградская область
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Полицейские разыскивают подростков, затушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.О том, что в Верхнем парке Красного Села погас Вечный огонь, стало известно накануне, в 16:39. Специалисты вскоре восстановили горение. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что двое подростков забросали пламя снегом, после чего убежали в сторону улицы Равенства.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это не первый инцидент с Вечным огнем в парке Красного Села — в декабре его забросали снежками две девочки.
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ленинградская область
красносельский район
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гумвд, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге подростки затушили снегом Вечный огонь

09:21 22.03.2021 (обновлено: 11:10 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Полицейские разыскивают подростков, затушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
О том, что в Верхнем парке Красного Села погас Вечный огонь, стало известно накануне, в 16:39. Специалисты вскоре восстановили горение.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что двое подростков забросали пламя снегом, после чего убежали в сторону улицы Равенства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это не первый инцидент с Вечным огнем в парке Красного Села — в декабре его забросали снежками две девочки.
Кадр видео камеры наблюдения с потухшим Вечным огнем в Тольятти - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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ГУМВДЛенинградская областьКрасносельский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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