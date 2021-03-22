https://ria.ru/20210322/peterburg-1602257225.html

В Петербурге подростки затушили снегом Вечный огонь

В Петербурге подростки затушили снегом Вечный огонь

Полицейские разыскивают подростков, затушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:21

2021-03-22T09:21

2021-03-22T11:10

гумвд

ленинградская область

красносельский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Полицейские разыскивают подростков, затушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.О том, что в Верхнем парке Красного Села погас Вечный огонь, стало известно накануне, в 16:39. Специалисты вскоре восстановили горение. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что двое подростков забросали пламя снегом, после чего убежали в сторону улицы Равенства.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это не первый инцидент с Вечным огнем в парке Красного Села — в декабре его забросали снежками две девочки.

https://ria.ru/20210321/ogon-1602210318.html

ленинградская область

красносельский район

санкт-петербург

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гумвд, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия