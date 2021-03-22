https://ria.ru/20210322/navalnyy-1602281817.html

МВД отказалось возбуждать дело из-за "отравления" Навального

МВД отказалось возбуждать дело из-за "отравления" Навального

Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, следует из письма из местного линейного отдела МВД РФ, РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:49

2021-03-22T11:49

2021-03-22T11:58

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

германия

томск

омск

госпитализация алексея навального

алексей навальный

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, следует из письма из местного линейного отдела МВД РФ, которое зачитал в понедельник судья 235-го гарнизонного военного суда.В этом суде сейчас рассматривается иск блогера к следователю Главного военного следственного управления СК РФ, который, к возмущению защиты, вскоре после инцидента не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента. В следственном ведомстве в свою очередь указали, что передали заявление Навального в линейное управление полиции, так как блогер попал в больницу с борта самолета."В [письме] сообщается, что по факту госпитализации от 20 августа 2020 года в медучреждение города Томска Навального следственным отделением Томского линейного отдела МВД России в период с 20 августа 2020 года по 10 февраля 2021 года проведена проверка", - сообщил судья Андрей Толкаченко.По итогам проверки, следует из документа, "10 февраля 2021 года принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ".Речь в указанном пункте идет об отсутствии события преступления. Письмо в суд направлено за подписью начальника следственного отделения Томского линейного отдела МВД РФ подполковника юстиции Семашко.Защита Навального в свою очередь убеждена, что повод для возбуждения уголовного дела есть. По словам представителя блогера Вячеслава Гимади, пробы крови блогера "были направлены в Шведский институт оборонных исследований, который установил, что Навальный был отравлен химическим оружием, схожим с "Новичком".Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html

https://ria.ru/20210317/navalnyy-1601687998.html

германия

томск

омск

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