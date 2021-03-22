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МВД отказалось возбуждать дело из-за "отравления" Навального
МВД отказалось возбуждать дело из-за "отравления" Навального
Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, следует из письма из местного линейного отдела МВД РФ, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:49
2021-03-22T11:58
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
германия
томск
омск
госпитализация алексея навального
алексей навальный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, следует из письма из местного линейного отдела МВД РФ, которое зачитал в понедельник судья 235-го гарнизонного военного суда.В этом суде сейчас рассматривается иск блогера к следователю Главного военного следственного управления СК РФ, который, к возмущению защиты, вскоре после инцидента не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента. В следственном ведомстве в свою очередь указали, что передали заявление Навального в линейное управление полиции, так как блогер попал в больницу с борта самолета."В [письме] сообщается, что по факту госпитализации от 20 августа 2020 года в медучреждение города Томска Навального следственным отделением Томского линейного отдела МВД России в период с 20 августа 2020 года по 10 февраля 2021 года проведена проверка", - сообщил судья Андрей Толкаченко.По итогам проверки, следует из документа, "10 февраля 2021 года принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ".Речь в указанном пункте идет об отсутствии события преступления. Письмо в суд направлено за подписью начальника следственного отделения Томского линейного отдела МВД РФ подполковника юстиции Семашко.Защита Навального в свою очередь убеждена, что повод для возбуждения уголовного дела есть. По словам представителя блогера Вячеслава Гимади, пробы крови блогера "были направлены в Шведский институт оборонных исследований, который установил, что Навальный был отравлен химическим оружием, схожим с "Новичком".Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html
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главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, германия, томск, омск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за "отравления" Навального

11:49 22.03.2021 (обновлено: 11:58 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, следует из письма из местного линейного отдела МВД РФ, которое зачитал в понедельник судья 235-го гарнизонного военного суда.
В этом суде сейчас рассматривается иск блогера к следователю Главного военного следственного управления СК РФ, который, к возмущению защиты, вскоре после инцидента не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента. В следственном ведомстве в свою очередь указали, что передали заявление Навального в линейное управление полиции, так как блогер попал в больницу с борта самолета.
"В [письме] сообщается, что по факту госпитализации от 20 августа 2020 года в медучреждение города Томска Навального следственным отделением Томского линейного отдела МВД России в период с 20 августа 2020 года по 10 февраля 2021 года проведена проверка", - сообщил судья Андрей Толкаченко.
По итогам проверки, следует из документа, "10 февраля 2021 года принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ".
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Речь в указанном пункте идет об отсутствии события преступления. Письмо в суд направлено за подписью начальника следственного отделения Томского линейного отдела МВД РФ подполковника юстиции Семашко.
Защита Навального в свою очередь убеждена, что повод для возбуждения уголовного дела есть. По словам представителя блогера Вячеслава Гимади, пробы крови блогера "были направлены в Шведский институт оборонных исследований, который установил, что Навальный был отравлен химическим оружием, схожим с "Новичком".
Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
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Главное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинГерманияТомскОмскГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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