МВД отказалось возбуждать дело из-за "отравления" Навального
11:49 22.03.2021 (обновлено: 11:58 22.03.2021)
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, следует из письма из местного линейного отдела МВД РФ, которое зачитал в понедельник судья 235-го гарнизонного военного суда.
В этом суде сейчас рассматривается иск блогера к следователю Главного военного следственного управления СК РФ, который, к возмущению защиты, вскоре после инцидента не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента. В следственном ведомстве в свою очередь указали, что передали заявление Навального в линейное управление полиции, так как блогер попал в больницу с борта самолета.
"В [письме] сообщается, что по факту госпитализации от 20 августа 2020 года в медучреждение города Томска Навального следственным отделением Томского линейного отдела МВД России в период с 20 августа 2020 года по 10 февраля 2021 года проведена проверка", - сообщил судья Андрей Толкаченко.
По итогам проверки, следует из документа, "10 февраля 2021 года принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ".
Речь в указанном пункте идет об отсутствии события преступления. Письмо в суд направлено за подписью начальника следственного отделения Томского линейного отдела МВД РФ подполковника юстиции Семашко.
Защита Навального в свою очередь убеждена, что повод для возбуждения уголовного дела есть. По словам представителя блогера Вячеслава Гимади, пробы крови блогера "были направлены в Шведский институт оборонных исследований, который установил, что Навальный был отравлен химическим оружием, схожим с "Новичком".
Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.