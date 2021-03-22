https://ria.ru/20210322/natsisty-1602250429.html

СК раскрыл судьбу приславших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка"

СК раскрыл судьбу приславших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка"

Люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:37

2021-03-22T07:37

2021-03-22T09:31

бессмертный полк

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

адольф гитлер

происшествия

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.Бастрыкин напомнил, что в сентябре 2020 года в СК было создано специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Кроме расследования преступлений подразделение выполняет роль координационного центра, помогая региональным следственным органам в расследовании таких дел.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210322/voyna-1602249892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, адольф гитлер, происшествия