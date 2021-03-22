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СК раскрыл судьбу приславших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка"
СК раскрыл судьбу приславших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка"
Люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T07:37
2021-03-22T09:31
бессмертный полк
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
адольф гитлер
происшествия
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.Бастрыкин напомнил, что в сентябре 2020 года в СК было создано специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Кроме расследования преступлений подразделение выполняет роль координационного центра, помогая региональным следственным органам в расследовании таких дел.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, адольф гитлер, происшествия

СК раскрыл судьбу приславших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка"

07:37 22.03.2021 (обновлено: 09:31 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.
"Те лица, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк-онлайн" фотографии нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание", - сказал он.
Бастрыкин напомнил, что в сентябре 2020 года в СК было создано специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Кроме расследования преступлений подразделение выполняет роль координационного центра, помогая региональным следственным органам в расследовании таких дел.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
07:24
СК ведет работу по установлению ДНК погибших в годы войны граждан СССР
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
 
Бессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинАдольф ГитлерПроисшествия
 
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