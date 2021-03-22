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https://ria.ru/20210322/natsisty-1602247322.html
Бастрыкин заявил о необходимости наказать всех нацистских преступников
Бастрыкин заявил о необходимости наказать всех нацистских преступников
Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена и преступления — предать огласке, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T06:06
2021-03-22T09:30
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
нюрнберг
волгоградская область
ставропольский край
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена и преступления — предать огласке, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.По словам Бастрыкина, благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов стали известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях."Согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности. И мы имеем все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов", — подчеркнул глава СК.Он также сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нюрнберг, волгоградская область, ставропольский край, общество

Бастрыкин заявил о необходимости наказать всех нацистских преступников

06:06 22.03.2021 (обновлено: 09:30 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена и преступления — предать огласке, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке", — сказал он.

По словам Бастрыкина, благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов стали известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях.
"Согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности. И мы имеем все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов", — подчеркнул глава СК.
Он также сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
04:34
Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНюрнбергВолгоградская областьСтавропольский крайОбщество
 
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