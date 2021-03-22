Бастрыкин заявил о необходимости наказать всех нацистских преступников
06:06 22.03.2021 (обновлено: 09:30 22.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена и преступления — предать огласке, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке", — сказал он.
По словам Бастрыкина, благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов стали известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях.
"Согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности. И мы имеем все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов", — подчеркнул глава СК.
Он также сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.