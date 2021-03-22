https://ria.ru/20210322/natsisty-1602247322.html

Бастрыкин заявил о необходимости наказать всех нацистских преступников

Бастрыкин заявил о необходимости наказать всех нацистских преступников

Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена и преступления — предать огласке, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T06:06

2021-03-22T06:06

2021-03-22T09:30

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

нюрнберг

волгоградская область

ставропольский край

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена и преступления — предать огласке, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.По словам Бастрыкина, благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов стали известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, на Крымском полуострове, в Краснодарском и Ставропольском краях."Согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности. И мы имеем все основания для проведения расследования вышеуказанных фактов", — подчеркнул глава СК.Он также сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210322/natsisty-1602246319.html

нюрнберг

волгоградская область

ставропольский край

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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, нюрнберг, волгоградская область, ставропольский край, общество