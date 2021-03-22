В НКР прокомментировали сообщения о выводе армянских войск
ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян назвал в интервью Sputnik Армения далекими от реальности слухи о выводе из Карабаха армянских войск.
Ранее Telegram-канал bagramyan 26 сообщил, что якобы информация о выводе подразделений ВС Армении из Карабаха подтверждается, "процесс вывода военнослужащих начался", а призывников из Армении больше не будут отправлять служить в Карабах.
"Призыва солдат-срочников из Армении нет, но мы пополняем войска контрактными военнослужащими. Будем поддерживать на должном уровне численность и качество. Что касается вывода войск – эти разговоры слишком далеки от реальности", — цитирует агентство слова Баласаняна.
При этом он заявил, что руководство Карабаха намерено создать профессиональную армию. Что касается добровольцев из Армении, то они, по его словам, могут стать контрактными военнослужащими в Карабахе в случае получения гражданства. При этом он отметил, что в непризнанной республике есть достаточно людей для пополнения личного состава.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.