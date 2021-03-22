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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210322/karabakh-1602405160.html
В НКР прокомментировали сообщения о выводе армянских войск
В НКР прокомментировали сообщения о выводе армянских войск
Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян назвал в интервью Sputnik Армения далекими от реальности слухи о... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:43
2021-03-22T22:43
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
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в мире
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ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян назвал в интервью Sputnik Армения далекими от реальности слухи о выводе из Карабаха армянских войск.Ранее Telegram-канал bagramyan 26 сообщил, что якобы информация о выводе подразделений ВС Армении из Карабаха подтверждается, "процесс вывода военнослужащих начался", а призывников из Армении больше не будут отправлять служить в Карабах.При этом он заявил, что руководство Карабаха намерено создать профессиональную армию. Что касается добровольцев из Армении, то они, по его словам, могут стать контрактными военнослужащими в Карабахе в случае получения гражданства. При этом он отметил, что в непризнанной республике есть достаточно людей для пополнения личного состава.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html
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нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

В НКР прокомментировали сообщения о выводе армянских войск

22:43 22.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян назвал в интервью Sputnik Армения далекими от реальности слухи о выводе из Карабаха армянских войск.
Ранее Telegram-канал bagramyan 26 сообщил, что якобы информация о выводе подразделений ВС Армении из Карабаха подтверждается, "процесс вывода военнослужащих начался", а призывников из Армении больше не будут отправлять служить в Карабах.
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"Призыва солдат-срочников из Армении нет, но мы пополняем войска контрактными военнослужащими. Будем поддерживать на должном уровне численность и качество. Что касается вывода войск – эти разговоры слишком далеки от реальности", — цитирует агентство слова Баласаняна.

При этом он заявил, что руководство Карабаха намерено создать профессиональную армию. Что касается добровольцев из Армении, то они, по его словам, могут стать контрактными военнослужащими в Карабахе в случае получения гражданства. При этом он отметил, что в непризнанной республике есть достаточно людей для пополнения личного состава.
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В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
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