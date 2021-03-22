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Новые белые в США: азиаты расплачиваются за свои успехи
Новые белые в США: азиаты расплачиваются за свои успехи
В ряде городов Соединенных Штатов, таких как Сан-Франциско, Атланта, Чикаго, Питтсбург и другие, прошли акции протеста против насилия в отношении азиатского... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:00
2021-03-22T09:33
дональд трамп
йельский университет
гарвардский университет
питтсбург
сан-франциско
китай
чикаго
атланта
сша
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В ряде городов Соединенных Штатов, таких как Сан-Франциско, Атланта, Чикаго, Питтсбург и другие, прошли акции протеста против насилия в отношении азиатского населения.Поводом для выступлений стали массовые расстрелы в трех спа-салонах в Атланте, штат Джорджия, неделю назад. В результате стрельбы погибли восемь человек, большинство которых — женщины азиатского происхождения.По подозрению в убийствах задержан белый — 21-летний Роберт Аарон Лонг. Он признался в содеянном, но категорически настаивает, что действовал не на почве расовой ненависти, а из-за возникшей у него "сексуальной зависимости". К тому же мнению склоняется и следствие, поскольку массажные и спа-салоны в Штатах нередко являются прикрытием для проституции, так что Лонг, вероятнее всего, напал на людей, которых считал источником искушения для себя.Однако эти заявления уже никого не волнуют, поскольку произошедшее стало поводом вновь попытаться поднять тему антиазиатского расизма в Штатах. Данная проблема на самом деле есть, и она существенно обострилась в последнее время: американская полицейская статистика фиксирует всплеск нападений на азиатов. В Европе, кстати, наблюдается схожая картина.Параллельно с протестными акциями президент и вице-президент США выступили с совместным заявлением, в котором осудили рост агрессии в отношении граждан азиатского происхождения и завуалированно обвинили в нем Трампа. Они не упомянули имени экс-президента, но дали понять, что причиной преступлений являются его слова о "китайском вирусе".Фактически сейчас представителями азиатского сообщества предпринимается попытка встроиться в актуальную повестку и прогрессивную идеологию — ту, которая про цветные жизни, имеющие значение, и обличение белого превосходства.Азиаты в Соединенных Штатах оказались в трагикомичной ситуации. Они подвергаются дискриминации, причем системной. Они сталкиваются с усиливающимся и все более агрессивным расизмом. Вот только у них нет ни единого шанса быть услышанными в мире абсолютной толерантности и поддержки любых меньшинств, пока они остаются сами собой — самой успешной расовой группой США.Среди наследия "старой доброй Америки", которое ныне беспощадно критикуется и ускоренно отправляется на свалку истории, особое место занимает концепция — или, как теперь чаще говорят, миф — об образцовом меньшинстве (model minority). В основе лежит классическая американская идея, что Соединенные Штаты дают шанс каждому и, если человек будет прикладывать усилия, много и упорно трудиться, соблюдать законы и правила, он в итоге построит достойную благополучную жизнь для себя и своей семьи.Азиаты (в первую очередь китайская, японская и корейская общины) самим своим существованием доказывают справедливость данного утверждения. Именно они на протяжении десятилетий являли собой то самое образцовое меньшинство и приводились в качестве примера для подражания.Это не пустые слова. За ними стоит внушительная статистика. У азиатов более высокий уровень доходов на домохозяйство, чем в среднем по США. Это связано в том числе и с повышенной долей владельцев собственного бизнеса среди них. В основном это небольшие семейные предприятия (рестораны, магазины, химчистки, маникюрные салоны и тому подобное), которые требуют от своих собственников постоянной напряженной работы, но и приносят неплохую финансовую отдачу.Также среди азиатов больше обладателей высшего образования, а еще они выраженно перепредставлены в науке (особенно в точных дисциплинах — математике, физике и так далее) по сравнению со своей долей в составе населения США. Кроме того, у американцев азиатского происхождения самый низкий уровень арестов в стране.В общем, по массе параметров азиатское население в Америке благополучнее даже по сравнению с белыми, а не только по отношению к населению в целом.Никакого особого секрета в причинах подобного успеха нет. Раньше исследователи объясняли данный феномен в первую очередь особенностями коллективного менталитета, в котором важную роль играют культ труда, престижность образования, законопослушность, приверженность традиционной расширенной семье с несколькими поколениями родственников и так далее.Вот только в наше время в передовом мире все перечисленное считается несправедливыми преимуществами и привилегиями. В итоге азиаты оказались под прессом политкорректности со стороны представителей самых передовых слоев как сверху, так и снизу. Причем процессы эти начались далеко не вчера, а прошлый год просто добавил штрихов в давно сложившуюся картину.Сверху основным инструментом давления на азиатов стала система высшего образования, воплощающая в себе квинтэссенцию левацкого либерализма.Еще с первой половины 2010-х самые престижные американские вузы, объединенные в Лигу плюща, являются объектом критики за дискриминационную политику в отношении азиатских и белых абитуриентов. Осенью 2019 года иск против Гарвардского университета по этому поводу потерпел неудачу в суде. Однако летом 2020-го уже Минюст США обвинил Йельский университет в том, что он "ежегодно отклоняет множество американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов на основании их расы, которые были бы приняты в противном случае", отдавая вместо этого предпочтение представителям других расовых групп, в первую очередь чернокожим, с худшими учебными показателями.Без сомнения, дополнительно осложнила положение азиатов в американской академической системе антикитайская политика Дональда Трампа. Шпиономания последних лет, скандалы с обвинением ученых, в том числе известных, в работе на Пекин, а также отказ в визах студентам из Китая сыграли свою недобрую роль.Правда, ушедшего президента можно обвинить разве что в том, что он просто максимально раскрутил данный тренд. Но первые ласточки наблюдались еще до его прихода в Белый дом, поскольку научные и технологические успехи Китая стали беспокоить американский истеблишмент давно. Да и новая администрация пока не демонстрирует намерений свернуть запущенную предшественником политику.Что касается низового расизма, то тут ситуация еще более деликатная, поскольку азиаты сталкиваются с той самой возросшей агрессией по отношению к себе со стороны не проклятых белых супремасистов, а преимущественно угнетенного черного населения — и ничего нового тут тоже нет. Еще в знаменитом расовом бунте в Лос-Анжелесе в 1992 году чернокожие банды целенаправленно обрушились на корейский квартал. Кстати, поводом для этого послужила весьма показательная история: гнев афроамериканцев вызвало фактическое оправдание (приговор составил пять лет условно) кореянки, которая застрелила пятнадцатилетнюю негритянку, пытавшуюся ограбить ее магазинчик.События 2020 года, а конкретно беспорядки под знаменем Black Lives Matter, обернулись привычной стороной и породили феномен "Азиаты на крышах", когда представители соответствующих общин забирались на крыши собственных предприятий с оружием в руках, чтобы защитить свою собственность от погромщиков.Вот только фокус внимания и симпатий политического и медиамейнстрима был направлен в другую сторону, и их едва заметили. Да и мысль, что главная угроза для азиатов исходит вовсе не от белых, а от представителей меньшинств, рискуют высказывать очень немногие.В результате для американцев-азиатов сложилась патовая ситуация. Чтобы получить бонусы, положенные меньшинствам согласно доминирующей идеологии, они должны не просто воспроизводить риторику, которая на самом деле не особо отвечает их интересам, но главное — они должны отказаться от своей идентичности, традиций и собственной натуры, поскольку те обеспечивают им "несправедливые" преимущества по сравнению с другими ущемленными группами.Это до определенной степени объясняет, почему на прошедшие митинги против антиазиатского расизма из 18-миллионной диаспоры в США вышли всего лишь сотни людей. Судя по всему, большинство американцев-азиатов заняли привычную для себя позицию: не митинговать надо, а работать.
https://ria.ru/20210313/rasizm-1601039158.html
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Ирина Алкснис
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дональд трамп, йельский университет, гарвардский университет, питтсбург, сан-франциско, китай, чикаго, атланта, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Новые белые в США: азиаты расплачиваются за свои успехи

08:00 22.03.2021 (обновлено: 09:33 22.03.2021)
 
© REUTERS / Shannon StapletonЖенщины возле мемориала, организованного на месте стрельбы у Gold Spa а Атланте, США
Женщины возле мемориала, организованного на месте стрельбы у Gold Spa а Атланте, США - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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В ряде городов Соединенных Штатов, таких как Сан-Франциско, Атланта, Чикаго, Питтсбург и другие, прошли акции протеста против насилия в отношении азиатского населения.
Поводом для выступлений стали массовые расстрелы в трех спа-салонах в Атланте, штат Джорджия, неделю назад. В результате стрельбы погибли восемь человек, большинство которых — женщины азиатского происхождения.
По подозрению в убийствах задержан белый — 21-летний Роберт Аарон Лонг. Он признался в содеянном, но категорически настаивает, что действовал не на почве расовой ненависти, а из-за возникшей у него "сексуальной зависимости". К тому же мнению склоняется и следствие, поскольку массажные и спа-салоны в Штатах нередко являются прикрытием для проституции, так что Лонг, вероятнее всего, напал на людей, которых считал источником искушения для себя.
Однако эти заявления уже никого не волнуют, поскольку произошедшее стало поводом вновь попытаться поднять тему антиазиатского расизма в Штатах. Данная проблема на самом деле есть, и она существенно обострилась в последнее время: американская полицейская статистика фиксирует всплеск нападений на азиатов. В Европе, кстати, наблюдается схожая картина.
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 02:29
Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
Параллельно с протестными акциями президент и вице-президент США выступили с совместным заявлением, в котором осудили рост агрессии в отношении граждан азиатского происхождения и завуалированно обвинили в нем Трампа. Они не упомянули имени экс-президента, но дали понять, что причиной преступлений являются его слова о "китайском вирусе".
Фактически сейчас представителями азиатского сообщества предпринимается попытка встроиться в актуальную повестку и прогрессивную идеологию — ту, которая про цветные жизни, имеющие значение, и обличение белого превосходства.
Азиаты в Соединенных Штатах оказались в трагикомичной ситуации. Они подвергаются дискриминации, причем системной. Они сталкиваются с усиливающимся и все более агрессивным расизмом. Вот только у них нет ни единого шанса быть услышанными в мире абсолютной толерантности и поддержки любых меньшинств, пока они остаются сами собой — самой успешной расовой группой США.
Среди наследия "старой доброй Америки", которое ныне беспощадно критикуется и ускоренно отправляется на свалку истории, особое место занимает концепция — или, как теперь чаще говорят, миф — об образцовом меньшинстве (model minority). В основе лежит классическая американская идея, что Соединенные Штаты дают шанс каждому и, если человек будет прикладывать усилия, много и упорно трудиться, соблюдать законы и правила, он в итоге построит достойную благополучную жизнь для себя и своей семьи.
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А ведь была "земля свободных". В США выясняют, как убили их общество
Азиаты (в первую очередь китайская, японская и корейская общины) самим своим существованием доказывают справедливость данного утверждения. Именно они на протяжении десятилетий являли собой то самое образцовое меньшинство и приводились в качестве примера для подражания.
Это не пустые слова. За ними стоит внушительная статистика. У азиатов более высокий уровень доходов на домохозяйство, чем в среднем по США. Это связано в том числе и с повышенной долей владельцев собственного бизнеса среди них. В основном это небольшие семейные предприятия (рестораны, магазины, химчистки, маникюрные салоны и тому подобное), которые требуют от своих собственников постоянной напряженной работы, но и приносят неплохую финансовую отдачу.
Также среди азиатов больше обладателей высшего образования, а еще они выраженно перепредставлены в науке (особенно в точных дисциплинах — математике, физике и так далее) по сравнению со своей долей в составе населения США. Кроме того, у американцев азиатского происхождения самый низкий уровень арестов в стране.
В общем, по массе параметров азиатское население в Америке благополучнее даже по сравнению с белыми, а не только по отношению к населению в целом.
Никакого особого секрета в причинах подобного успеха нет. Раньше исследователи объясняли данный феномен в первую очередь особенностями коллективного менталитета, в котором важную роль играют культ труда, престижность образования, законопослушность, приверженность традиционной расширенной семье с несколькими поколениями родственников и так далее.
Женщина убирает флаги с Национальной аллеи после инаугурации президента США Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 08:00
В США сложилась катастрофическая ситуация с правами человека
Вот только в наше время в передовом мире все перечисленное считается несправедливыми преимуществами и привилегиями. В итоге азиаты оказались под прессом политкорректности со стороны представителей самых передовых слоев как сверху, так и снизу. Причем процессы эти начались далеко не вчера, а прошлый год просто добавил штрихов в давно сложившуюся картину.
Сверху основным инструментом давления на азиатов стала система высшего образования, воплощающая в себе квинтэссенцию левацкого либерализма.
Еще с первой половины 2010-х самые престижные американские вузы, объединенные в Лигу плюща, являются объектом критики за дискриминационную политику в отношении азиатских и белых абитуриентов. Осенью 2019 года иск против Гарвардского университета по этому поводу потерпел неудачу в суде. Однако летом 2020-го уже Минюст США обвинил Йельский университет в том, что он "ежегодно отклоняет множество американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов на основании их расы, которые были бы приняты в противном случае", отдавая вместо этого предпочтение представителям других расовых групп, в первую очередь чернокожим, с худшими учебными показателями.
Без сомнения, дополнительно осложнила положение азиатов в американской академической системе антикитайская политика Дональда Трампа. Шпиономания последних лет, скандалы с обвинением ученых, в том числе известных, в работе на Пекин, а также отказ в визах студентам из Китая сыграли свою недобрую роль.
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 01:14Распространение коронавируса
Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
Правда, ушедшего президента можно обвинить разве что в том, что он просто максимально раскрутил данный тренд. Но первые ласточки наблюдались еще до его прихода в Белый дом, поскольку научные и технологические успехи Китая стали беспокоить американский истеблишмент давно. Да и новая администрация пока не демонстрирует намерений свернуть запущенную предшественником политику.
Что касается низового расизма, то тут ситуация еще более деликатная, поскольку азиаты сталкиваются с той самой возросшей агрессией по отношению к себе со стороны не проклятых белых супремасистов, а преимущественно угнетенного черного населения — и ничего нового тут тоже нет. Еще в знаменитом расовом бунте в Лос-Анжелесе в 1992 году чернокожие банды целенаправленно обрушились на корейский квартал. Кстати, поводом для этого послужила весьма показательная история: гнев афроамериканцев вызвало фактическое оправдание (приговор составил пять лет условно) кореянки, которая застрелила пятнадцатилетнюю негритянку, пытавшуюся ограбить ее магазинчик.
События 2020 года, а конкретно беспорядки под знаменем Black Lives Matter, обернулись привычной стороной и породили феномен "Азиаты на крышах", когда представители соответствующих общин забирались на крыши собственных предприятий с оружием в руках, чтобы защитить свою собственность от погромщиков.
Протестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября 2020, 12:26
Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, заявил Сигал
Вот только фокус внимания и симпатий политического и медиамейнстрима был направлен в другую сторону, и их едва заметили. Да и мысль, что главная угроза для азиатов исходит вовсе не от белых, а от представителей меньшинств, рискуют высказывать очень немногие.
В результате для американцев-азиатов сложилась патовая ситуация. Чтобы получить бонусы, положенные меньшинствам согласно доминирующей идеологии, они должны не просто воспроизводить риторику, которая на самом деле не особо отвечает их интересам, но главное — они должны отказаться от своей идентичности, традиций и собственной натуры, поскольку те обеспечивают им "несправедливые" преимущества по сравнению с другими ущемленными группами.
Это до определенной степени объясняет, почему на прошедшие митинги против антиазиатского расизма из 18-миллионной диаспоры в США вышли всего лишь сотни людей. Судя по всему, большинство американцев-азиатов заняли привычную для себя позицию: не митинговать надо, а работать.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 08:00
США запутались между материальным и духовным
 
Дональд ТрампЙельский университетГарвардский университетПиттсбургСан-ФранцискоКитайЧикагоАтлантаСШААвторыМнение - АвторыВ мире
 
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