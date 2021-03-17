Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/strelba-1601572553.html
В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне
В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне
Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T05:21
2021-03-17T06:33
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне.Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали при стрельбе в спа-салоне в Чероки."Подозреваемый в стрельбе находится под стражей", - написали правоохранители в Facebook.Телеканал FOX5, в свою очередь, сообщил со ссылкой на представителя офиса шерифа капитана Джея Бэйкера, что один из двух пострадавших в этой стрельбе скончался. Таким образом по последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще один получил ранения.По данным телеканала, подозреваемым в стрельбе оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, житель города Вудсток в округе Чероки, который пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Спустя несколько часов после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого.После инцидента в Чероки стрельба произошла и в двух спа-салонах в Атланте. В одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна."Мы продолжаем выяснять... И мы не знаем, является ли он (задержанный) и подозреваемым в инциденте в Атланте", - добавил Бэйкер.
https://ria.ru/20210314/strelba-1601168142.html
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec80ea662568f24955159f2f1b815f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джорджия, сша, в мире

В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне

05:21 17.03.2021 (обновлено: 06:33 17.03.2021)
 
© Depositphotos / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Depositphotos / modfos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали при стрельбе в спа-салоне в Чероки.
"Подозреваемый в стрельбе находится под стражей", - написали правоохранители в Facebook.
Телеканал FOX5, в свою очередь, сообщил со ссылкой на представителя офиса шерифа капитана Джея Бэйкера, что один из двух пострадавших в этой стрельбе скончался. Таким образом по последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще один получил ранения.
По данным телеканала, подозреваемым в стрельбе оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, житель города Вудсток в округе Чероки, который пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Спустя несколько часов после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого.
После инцидента в Чероки стрельба произошла и в двух спа-салонах в Атланте. В одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна.
"Мы продолжаем выяснять... И мы не знаем, является ли он (задержанный) и подозреваемым в инциденте в Атланте", - добавил Бэйкер.
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 19:11
В США два человека погибли при стрельбе
 
ДжорджияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния