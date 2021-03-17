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В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне
В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне
Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T05:21
2021-03-17T05:21
2021-03-17T06:33
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне.Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали при стрельбе в спа-салоне в Чероки."Подозреваемый в стрельбе находится под стражей", - написали правоохранители в Facebook.Телеканал FOX5, в свою очередь, сообщил со ссылкой на представителя офиса шерифа капитана Джея Бэйкера, что один из двух пострадавших в этой стрельбе скончался. Таким образом по последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще один получил ранения.По данным телеканала, подозреваемым в стрельбе оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, житель города Вудсток в округе Чероки, который пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Спустя несколько часов после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого.После инцидента в Чероки стрельба произошла и в двух спа-салонах в Атланте. В одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна."Мы продолжаем выяснять... И мы не знаем, является ли он (задержанный) и подозреваемым в инциденте в Атланте", - добавил Бэйкер.
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джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия
сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали при стрельбе в спа-салоне в Чероки.
"Подозреваемый в стрельбе находится под стражей", - написали правоохранители в Facebook.
Телеканал FOX5, в свою очередь, сообщил со ссылкой на представителя офиса шерифа капитана Джея Бэйкера, что один из двух пострадавших в этой стрельбе скончался. Таким образом по последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще один получил ранения.
По данным телеканала, подозреваемым в стрельбе оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, житель города Вудсток в округе Чероки, который пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Спустя несколько часов после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого.
После инцидента в Чероки стрельба произошла и в двух спа-салонах в Атланте
. В одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна.
"Мы продолжаем выяснять... И мы не знаем, является ли он (задержанный) и подозреваемым в инциденте в Атланте", - добавил Бэйкер.