https://ria.ru/20210317/strelba-1601572553.html

В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне

В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне

Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T05:21

2021-03-17T05:21

2021-03-17T06:33

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в спа-салоне.Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали при стрельбе в спа-салоне в Чероки."Подозреваемый в стрельбе находится под стражей", - написали правоохранители в Facebook.Телеканал FOX5, в свою очередь, сообщил со ссылкой на представителя офиса шерифа капитана Джея Бэйкера, что один из двух пострадавших в этой стрельбе скончался. Таким образом по последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще один получил ранения.По данным телеканала, подозреваемым в стрельбе оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, житель города Вудсток в округе Чероки, который пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Спустя несколько часов после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого.После инцидента в Чероки стрельба произошла и в двух спа-салонах в Атланте. В одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна."Мы продолжаем выяснять... И мы не знаем, является ли он (задержанный) и подозреваемым в инциденте в Атланте", - добавил Бэйкер.

https://ria.ru/20210314/strelba-1601168142.html

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