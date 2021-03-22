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Раулю Арашукову заново предъявили обвинение
Раулю Арашукову заново предъявили обвинение
Следователь заново предъявил обвинение Раулю Арашукову, 23 марта состоится его допрос, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:24
2021-03-22T23:24
россия
газпром газораспределение
рауль арашуков
рауф арашуков
северный кавказ
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следователь заново предъявил обвинение Раулю Арашукову, 23 марта состоится его допрос, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.По его словам, защита вместе с Арашуковым-старшим готовит показания, которые занимают более 20 листов, раньше в ходе следствия показания занимали пять страниц.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
https://ria.ru/20210120/arashukov-1593827154.html
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россия, газпром газораспределение, рауль арашуков, рауф арашуков, северный кавказ, санкт-петербург, происшествия

Раулю Арашукову заново предъявили обвинение

23:24 22.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следователь заново предъявил обвинение Раулю Арашукову, 23 марта состоится его допрос, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

"Мы закончили ознакомление с материалами уголовного дела, завтра следователь планирует допросить Рауля Турбиевича, ему перепредъявили обвинение по тем же статьям из-за стилистических и грамматических ошибок на 301 странице", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, защита вместе с Арашуковым-старшим готовит показания, которые занимают более 20 листов, раньше в ходе следствия показания занимали пять страниц.
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
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Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
 
РоссияГазпром газораспределениеРауль АрашуковРауф АрашуковСеверный КавказСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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