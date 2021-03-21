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Как Россия возвращается в Азию и добывает золото
Как Россия возвращается в Азию и добывает золото
На этой неделе Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дали старт работе недавно построенного Таласского золоторудного... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T08:00
2021-03-21T08:08
россия
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
авторы
мнение - авторы
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На этой неделе Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дали старт работе недавно построенного Таласского золоторудного комбината. Президент России участвовал в режиме телемоста из Москвы, а Жапаров присутствовал непосредственно на предприятии.По предварительным оценкам, совместное предприятие "Алтын Золото" уже в следующем году перечислит в бюджет Киргизии не менее семидесяти миллионов долларов, что весьма существенно для не самой богатой республики. Всего же российские участники в лице банка ВТБ и группы компаний "Русская платина" инвестируют в проект не менее шестисот миллионов долларов.А теперь, когда с официальной частью покончено, попробуем разобраться в масштабе данного события, предпосылках и, главное, перспективах для обеих сторон соглашения. Для начала нужно определиться с терминами.История месторождения Джеруй — это череда периодов активности и полного бездействия. А еще неисчислимых сложностей и проблем. Джеруй был открыт в 1968 году в результате работы Орто-Тауской геологической партии, исследовавшей восточную часть Таласской области. Разведка показала значительные запасы золота и серебра, однозначно позволяющие вести многолетнюю промышленную разработку. Рудное поле расположено в трехстах километрах от Бишкека на труднодоступном высокогорье (до 800 метров над уровнем моря), добираться куда из столицы нужно через перевалы Тюя-Ашу и Отмек.Результаты работы партии были опубликованы и забыты на целых пятнадцать лет. Только в 1985 году на месте начали проектно-изыскательские работы и разработку проекта будущей золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), которые завершились к 1990-му. На сломе эпох про Джеруй подзабыли, и только в 1992 году был образован государственный концерн "Кыргызалтын", объединивший крупнейшие горнодобывающие предприятия. С этого момента и начинается бесславная эпопея длиной в двадцать лет, на протяжении которых Бишкек пытался запустить предприятие при условии обязательного государственного участия.Тысяча девятьсот девяносто третий год был сложным везде, и Киргизия не стала исключением: строительство Таласского золоторудного комбината было остановлено из-за отсутствия финансирования. В этом же году в результате крайне непрозрачной процедуры, без проведения даже видимости тендера разработку Джеруй отдали в ведение американской компании Morrison Knudsen Gold. Два года спустя совместное предприятие "Джеруй Голд Компани" представило банковское технико-экономическое обоснование, без волокиты одобренное правительством. Но проблемы на этом не закончились. Буквально сразу Morrison Knudsen Gold обанкротилась, а все ее активы, включая совместное предприятие, перешли канадской SNC Lavalin. Последние переработали проектную документацию, но в качестве обязательного условия начала работ запросили такие налоговые льготы, что руководство страны от их услуг отказалось.Между 1996-1998 годами предприятие опять простаивало. Бишкек активно сватал канадского горнодобывающего гиганта Cameco Corporation, но те, невзирая на успешно реализуемый аналогичный проект на месторождении Кумтор, отказались. Следующая неудачная попытка произошла в 1998 году, когда государственный "Кыргызалтын" пригласил британскую компанию Oxus Gold. Совместное предприятие получило лицензию на недропользование на одиннадцать лет, но уже в 2004 году ее аннулировали по причине того, что британцы так и не смогли представить проект горных работ и строительства ЗИФ. Более того, не был начат даже основной этап строительства комбината.В 2005 году в Киргизии случился локальный "майдан", что опять отодвинуло дату открытия предприятия. Правительство же республики с упорством, достойным иного применения, продолжало искать иностранных участников. В 2006 году было создано совместное предприятие "Джеруйалтын", куда помимо уже известного "Кыргызалтына" вошла австрийская компания Global Gold Holding, причем именно у австрийцев был контрольный пакет акций.Но и это не конец джеруйских мытарств. СП под австрийским управлением за последующие пять лет так и не удосужилось начать хоть какие-то строительные работы, и в 2010 году лицензию отозвали вновь.В 2010-м в Киргизии грянула очередная революция, впрочем, Джеруй после смены власти смог наконец-то избавиться от многолетнего проклятия. Правительство решило начать все с чистого листа и аннулировало последнюю действующую лицензию, выданную компании с госучастием "Кыргызалтын".Следующие пять лет Киргизия проводила ревизию на местах, после чего объявила о проведении максимально прозрачного тендера, который выиграла российская компания. По условиям конкурса была создана дочерняя компания ОсОО "Альянс Алтын", а в бюджет республики поступили 100 миллионов долларов.Стоило лишь русским появиться на Джеруе, как там сразу же закипела жизнь. Впрочем, пользуясь перманентной политической нестабильностью, противники всячески пытались вставить палки в колеса проекта. Осенью прошлого года в результате очередных массовых волнений на предприятие по наущению неизвестных кукловодов ворвалась толпа протестующих, которая разграбила отдельные объекты, а часть строений даже подожгла. Однако пришедший впоследствии к власти Жапаров оградил предприятие от любых внешних посягательств, в результате чего и состоялся столь долгожданный запуск Таласского комбината.Возникает логичный вопрос, а где же тут интерес России.Возможно, это не очень понравится широкой патриотической общественности, но Россия делает ровно то же, что и наши западные партнеры. Только лучше и эффективнее. То, что всевозможные приглашенные заокеанские специалисты так и не смогли сделать за двадцать лет, русские физически реализовали всего за пять. Более того, в отличие от стандартной американо-канадской схемы, когда компания ведет добычу и ее ничего, кроме получения прибыли, не интересует, русские предлагают, если хотите, комплексное добро.Запущенный президентами проект помимо гарантированных бюджетных отчислений предполагает создание специального фонда, куда горный комбинат будет ежегодно перечислять по два миллиона долларов, первая половина из которых будет расходоваться строго на социальные проекты в Таласской области, вторая же пойдет на льготное кредитование бизнеса.Последние годы наша страна в лице госкорпорации "Росатом" наглядно демонстрирует всему миру, что все проекты, которые берут на себя русские, реализуются четко в срок и без кратного роста первоначального бюджета. Приятно, что теперь в этот список можно включить и отечественных горняков.Что же касается сугубо ресурсной стороны вопроса, то и тут есть далеко идущие последствия. Недра Джеруя хранят 88 тонн золота и 25 тонн серебра, то есть горизонт разработки месторождения исчисляется десятилетиями. А это требует наличия квалифицированного персонала, который будет обучаться по российским стандартам и технологиям. Это крупный рынок сбыта профильной продукции машиностроения, он же и полигон для обкатки новых практических решений. Ну и самое главное, работа подобных предприятий — это пополнение золотовалютных запасов и обеспечение стабильности финансовой системы в целом и курса национальной валюты в частности.Россия возвращается в бывшие советские республики. Серьезно, уверенно и, что особенно радует, прагматично.
https://ria.ru/20210221/neft-1598072910.html
https://ria.ru/20200728/1575016859.html
https://ria.ru/20210224/otnosheniya-1598320870.html
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Сергей Савчук
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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, авторы, мнение - авторы

Как Россия возвращается в Азию и добывает золото

08:00 21.03.2021 (обновлено: 08:08 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
На этой неделе Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дали старт работе недавно построенного Таласского золоторудного комбината. Президент России участвовал в режиме телемоста из Москвы, а Жапаров присутствовал непосредственно на предприятии.
По предварительным оценкам, совместное предприятие "Алтын Золото" уже в следующем году перечислит в бюджет Киргизии не менее семидесяти миллионов долларов, что весьма существенно для не самой богатой республики. Всего же российские участники в лице банка ВТБ и группы компаний "Русская платина" инвестируют в проект не менее шестисот миллионов долларов.
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А теперь, когда с официальной частью покончено, попробуем разобраться в масштабе данного события, предпосылках и, главное, перспективах для обеих сторон соглашения. Для начала нужно определиться с терминами.
История месторождения Джеруй — это череда периодов активности и полного бездействия. А еще неисчислимых сложностей и проблем.
Джеруй был открыт в 1968 году в результате работы Орто-Тауской геологической партии, исследовавшей восточную часть Таласской области. Разведка показала значительные запасы золота и серебра, однозначно позволяющие вести многолетнюю промышленную разработку. Рудное поле расположено в трехстах километрах от Бишкека на труднодоступном высокогорье (до 800 метров над уровнем моря), добираться куда из столицы нужно через перевалы Тюя-Ашу и Отмек.
Результаты работы партии были опубликованы и забыты на целых пятнадцать лет. Только в 1985 году на месте начали проектно-изыскательские работы и разработку проекта будущей золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), которые завершились к 1990-му. На сломе эпох про Джеруй подзабыли, и только в 1992 году был образован государственный концерн "Кыргызалтын", объединивший крупнейшие горнодобывающие предприятия. С этого момента и начинается бесславная эпопея длиной в двадцать лет, на протяжении которых Бишкек пытался запустить предприятие при условии обязательного государственного участия.
Тысяча девятьсот девяносто третий год был сложным везде, и Киргизия не стала исключением: строительство Таласского золоторудного комбината было остановлено из-за отсутствия финансирования. В этом же году в результате крайне непрозрачной процедуры, без проведения даже видимости тендера разработку Джеруй отдали в ведение американской компании Morrison Knudsen Gold. Два года спустя совместное предприятие "Джеруй Голд Компани" представило банковское технико-экономическое обоснование, без волокиты одобренное правительством.
Но проблемы на этом не закончились. Буквально сразу Morrison Knudsen Gold обанкротилась, а все ее активы, включая совместное предприятие, перешли канадской SNC Lavalin. Последние переработали проектную документацию, но в качестве обязательного условия начала работ запросили такие налоговые льготы, что руководство страны от их услуг отказалось.
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Между 1996-1998 годами предприятие опять простаивало. Бишкек активно сватал канадского горнодобывающего гиганта Cameco Corporation, но те, невзирая на успешно реализуемый аналогичный проект на месторождении Кумтор, отказались.
Следующая неудачная попытка произошла в 1998 году, когда государственный "Кыргызалтын" пригласил британскую компанию Oxus Gold. Совместное предприятие получило лицензию на недропользование на одиннадцать лет, но уже в 2004 году ее аннулировали по причине того, что британцы так и не смогли представить проект горных работ и строительства ЗИФ. Более того, не был начат даже основной этап строительства комбината.
В 2005 году в Киргизии случился локальный "майдан", что опять отодвинуло дату открытия предприятия. Правительство же республики с упорством, достойным иного применения, продолжало искать иностранных участников. В 2006 году было создано совместное предприятие "Джеруйалтын", куда помимо уже известного "Кыргызалтына" вошла австрийская компания Global Gold Holding, причем именно у австрийцев был контрольный пакет акций.
Но и это не конец джеруйских мытарств. СП под австрийским управлением за последующие пять лет так и не удосужилось начать хоть какие-то строительные работы, и в 2010 году лицензию отозвали вновь.
В 2010-м в Киргизии грянула очередная революция, впрочем, Джеруй после смены власти смог наконец-то избавиться от многолетнего проклятия. Правительство решило начать все с чистого листа и аннулировало последнюю действующую лицензию, выданную компании с госучастием "Кыргызалтын".
Следующие пять лет Киргизия проводила ревизию на местах, после чего объявила о проведении максимально прозрачного тендера, который выиграла российская компания. По условиям конкурса была создана дочерняя компания ОсОО "Альянс Алтын", а в бюджет республики поступили 100 миллионов долларов.
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Стоило лишь русским появиться на Джеруе, как там сразу же закипела жизнь. Впрочем, пользуясь перманентной политической нестабильностью, противники всячески пытались вставить палки в колеса проекта. Осенью прошлого года в результате очередных массовых волнений на предприятие по наущению неизвестных кукловодов ворвалась толпа протестующих, которая разграбила отдельные объекты, а часть строений даже подожгла. Однако пришедший впоследствии к власти Жапаров оградил предприятие от любых внешних посягательств, в результате чего и состоялся столь долгожданный запуск Таласского комбината.
Возникает логичный вопрос, а где же тут интерес России.
Возможно, это не очень понравится широкой патриотической общественности, но Россия делает ровно то же, что и наши западные партнеры. Только лучше и эффективнее. То, что всевозможные приглашенные заокеанские специалисты так и не смогли сделать за двадцать лет, русские физически реализовали всего за пять. Более того, в отличие от стандартной американо-канадской схемы, когда компания ведет добычу и ее ничего, кроме получения прибыли, не интересует, русские предлагают, если хотите, комплексное добро.
Запущенный президентами проект помимо гарантированных бюджетных отчислений предполагает создание специального фонда, куда горный комбинат будет ежегодно перечислять по два миллиона долларов, первая половина из которых будет расходоваться строго на социальные проекты в Таласской области, вторая же пойдет на льготное кредитование бизнеса.
Последние годы наша страна в лице госкорпорации "Росатом" наглядно демонстрирует всему миру, что все проекты, которые берут на себя русские, реализуются четко в срок и без кратного роста первоначального бюджета. Приятно, что теперь в этот список можно включить и отечественных горняков.
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Что же касается сугубо ресурсной стороны вопроса, то и тут есть далеко идущие последствия.
Недра Джеруя хранят 88 тонн золота и 25 тонн серебра, то есть горизонт разработки месторождения исчисляется десятилетиями. А это требует наличия квалифицированного персонала, который будет обучаться по российским стандартам и технологиям. Это крупный рынок сбыта профильной продукции машиностроения, он же и полигон для обкатки новых практических решений. Ну и самое главное, работа подобных предприятий — это пополнение золотовалютных запасов и обеспечение стабильности финансовой системы в целом и курса национальной валюты в частности.
Россия возвращается в бывшие советские республики. Серьезно, уверенно и, что особенно радует, прагматично.
 
РоссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинКиргизияАвторыМнение - Авторы
 
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