Путин и Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Киргизии
16:41 17.03.2021 (обновлено: 16:58 17.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Таласской области Киргизии.
"Начинайте", - сказал Путин на церемонии запуска месторождения.
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Церемония запуска проходит в режиме телемоста, президент Киргизии лично присутствует на комбинате, а его российский коллега участвует в мероприятии по видеосвязи, находясь в Москве.
Также в церемонии запуска комбината приняли участие глава группы "Альянс" Муса Бажаев и глава ВТБ Андрей Костин.
Запуск предприятия должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за беспорядков в Киргизии после парламентских выборов его отложили на неопределенное время.
По данным пресс-службы Жапарова, на новом комбинате будет осуществляться добыча золота из руды месторождения Джеруй. Мощность золотодобывающей фабрики составляет 1,3 миллиона тонн руды в год. Вся добытая руда будет перерабатываться на фабрике с последующим аффинажем на территории Киргизии, а преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Национальный банк республики.
Второе по величине в Киргизии золоторудное месторождение Джеруй разрабатывается российской компанией ОсОО "Альянс Алтын" (входит в ГК "Русская платина"). В настоящее время балансовые запасы месторождения составляют 88,2 тонны золота, однако разрабатывающая компания рассчитывает на прирост запасов по итогам проводимых геологоразведочных работ.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот проект сейчас является крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии.
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