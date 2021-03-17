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Путин и Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Киргизии
Путин и Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Киргизии
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Таласской области Киргизии. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:41
2021-03-17T16:58
россия
садыр жапаров
русская платина
муса бажаев
таласская область
втб
андрей костин (банкир)
владимир путин
киргизия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Таласской области Киргизии."Начинайте", - сказал Путин на церемонии запуска месторождения.Церемония запуска проходит в режиме телемоста, президент Киргизии лично присутствует на комбинате, а его российский коллега участвует в мероприятии по видеосвязи, находясь в Москве.Также в церемонии запуска комбината приняли участие глава группы "Альянс" Муса Бажаев и глава ВТБ Андрей Костин.Запуск предприятия должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за беспорядков в Киргизии после парламентских выборов его отложили на неопределенное время.По данным пресс-службы Жапарова, на новом комбинате будет осуществляться добыча золота из руды месторождения Джеруй. Мощность золотодобывающей фабрики составляет 1,3 миллиона тонн руды в год. Вся добытая руда будет перерабатываться на фабрике с последующим аффинажем на территории Киргизии, а преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Национальный банк республики.Второе по величине в Киргизии золоторудное месторождение Джеруй разрабатывается российской компанией ОсОО "Альянс Алтын" (входит в ГК "Русская платина"). В настоящее время балансовые запасы месторождения составляют 88,2 тонны золота, однако разрабатывающая компания рассчитывает на прирост запасов по итогам проводимых геологоразведочных работ.Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот проект сейчас является крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии.
https://ria.ru/20210226/podarok-1599047841.html
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россия, садыр жапаров, русская платина, муса бажаев, таласская область, втб, андрей костин (банкир), владимир путин, киргизия, в мире

Путин и Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Киргизии

16:41 17.03.2021 (обновлено: 16:58 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Таласской области Киргизии.
"Начинайте", - сказал Путин на церемонии запуска месторождения.
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Церемония запуска проходит в режиме телемоста, президент Киргизии лично присутствует на комбинате, а его российский коллега участвует в мероприятии по видеосвязи, находясь в Москве.
Также в церемонии запуска комбината приняли участие глава группы "Альянс" Муса Бажаев и глава ВТБ Андрей Костин.
Запуск предприятия должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за беспорядков в Киргизии после парламентских выборов его отложили на неопределенное время.
По данным пресс-службы Жапарова, на новом комбинате будет осуществляться добыча золота из руды месторождения Джеруй. Мощность золотодобывающей фабрики составляет 1,3 миллиона тонн руды в год. Вся добытая руда будет перерабатываться на фабрике с последующим аффинажем на территории Киргизии, а преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Национальный банк республики.
Второе по величине в Киргизии золоторудное месторождение Джеруй разрабатывается российской компанией ОсОО "Альянс Алтын" (входит в ГК "Русская платина"). В настоящее время балансовые запасы месторождения составляют 88,2 тонны золота, однако разрабатывающая компания рассчитывает на прирост запасов по итогам проводимых геологоразведочных работ.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот проект сейчас является крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии.
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