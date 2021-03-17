https://ria.ru/20210317/kirgiziya-1601679127.html

Путин и Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Киргизии

Путин и Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Таласской области Киргизии. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:41

2021-03-17T16:41

2021-03-17T16:58

россия

садыр жапаров

русская платина

муса бажаев

таласская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Таласской области Киргизии."Начинайте", - сказал Путин на церемонии запуска месторождения.Церемония запуска проходит в режиме телемоста, президент Киргизии лично присутствует на комбинате, а его российский коллега участвует в мероприятии по видеосвязи, находясь в Москве.Также в церемонии запуска комбината приняли участие глава группы "Альянс" Муса Бажаев и глава ВТБ Андрей Костин.Запуск предприятия должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за беспорядков в Киргизии после парламентских выборов его отложили на неопределенное время.По данным пресс-службы Жапарова, на новом комбинате будет осуществляться добыча золота из руды месторождения Джеруй. Мощность золотодобывающей фабрики составляет 1,3 миллиона тонн руды в год. Вся добытая руда будет перерабатываться на фабрике с последующим аффинажем на территории Киргизии, а преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Национальный банк республики.Второе по величине в Киргизии золоторудное месторождение Джеруй разрабатывается российской компанией ОсОО "Альянс Алтын" (входит в ГК "Русская платина"). В настоящее время балансовые запасы месторождения составляют 88,2 тонны золота, однако разрабатывающая компания рассчитывает на прирост запасов по итогам проводимых геологоразведочных работ.Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот проект сейчас является крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии.

https://ria.ru/20210226/podarok-1599047841.html

https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598722490.html

россия

таласская область

киргизия

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россия, садыр жапаров, русская платина, муса бажаев, таласская область, втб, андрей костин (банкир), владимир путин, киргизия, в мире