https://ria.ru/20210321/sputnik-1602188170.html

Черногория разрешила въезд россиян, привитых "Спутником V"

Черногория разрешила въезд россиян, привитых "Спутником V"

Границы Черногории открыты для туристов из России, для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест, или вакцинирование "Спутник V", или наличие антител к... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:21

2021-03-21T11:21

2021-03-21T12:02

туризм

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

черногория

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Границы Черногории открыты для туристов из России, для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест, или вакцинирование "Спутник V", или наличие антител к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.По словам Джурович, для тех, кто не вакцинирован от COVID-19, из документов нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или наличие антител. "Если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданные зарегистрированной лабораторией и не старше 30 дней, он также может въехать в страну", - пояснила госсекретарь по туризму.Джурович также сообщила, что черногорские власти активно работают над улучшением эпидемиологической ситуации в стране, чтобы открыть туристический сезон до июня. "Наша цель - иметь 70-75% населения, имеющих иммунизацию к коронавирусу, до начала июня", - сказала госсекретарь.Читайте полный текст интервью Иваны Джурович >>>

https://ria.ru/20210320/issledovaniya-1602128219.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, черногория