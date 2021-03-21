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Черногория разрешила въезд россиян, привитых "Спутником V"
Черногория разрешила въезд россиян, привитых "Спутником V"
Границы Черногории открыты для туристов из России, для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест, или вакцинирование "Спутник V", или наличие антител к... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:21
2021-03-21T11:21
2021-03-21T12:02
туризм
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
черногория
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Границы Черногории открыты для туристов из России, для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест, или вакцинирование "Спутник V", или наличие антител к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.По словам Джурович, для тех, кто не вакцинирован от COVID-19, из документов нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или наличие антител. "Если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданные зарегистрированной лабораторией и не старше 30 дней, он также может въехать в страну", - пояснила госсекретарь по туризму.Джурович также сообщила, что черногорские власти активно работают над улучшением эпидемиологической ситуации в стране, чтобы открыть туристический сезон до июня. "Наша цель - иметь 70-75% населения, имеющих иммунизацию к коронавирусу, до начала июня", - сказала госсекретарь.Читайте полный текст интервью Иваны Джурович >>>
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, черногория
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости.
Границы Черногории
открыты для туристов из России, для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест, или вакцинирование "Спутник V
", или наличие антител к коронавирусу, сообщила в интервью РИА Новости госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.
"Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации
могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации "Спутник V", - сказала она. При этом подтверждение вакцинации против коронавируса должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну.
По словам Джурович, для тех, кто не вакцинирован от COVID-19, из документов нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или наличие антител. "Если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданные зарегистрированной лабораторией и не старше 30 дней, он также может въехать в страну", - пояснила госсекретарь по туризму.
Джурович также сообщила, что черногорские власти активно работают над улучшением эпидемиологической ситуации в стране, чтобы открыть туристический сезон до июня. "Наша цель - иметь 70-75% населения, имеющих иммунизацию к коронавирусу, до начала июня", - сказала госсекретарь.